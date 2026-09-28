스타벅스서 매주 월요일 ‘오늘의 커피’ 마시면 이웃에 커피 한 잔 기부

‘100만잔 적립’ 목표 ‘마이 스타 커피’ 캠페인

11월 2일까지 사이즈업 혜택 무료 제공

돌봄 종사자·환경미화원·청소년에 기부

이미지 확대 스타벅스 ‘마이 스타 커피’ 캠페인 이미지. 스타벅스 코리아 제공

세줄 요약 스타벅스, 마이 스타 커피 캠페인 본격 시작

매주 월요일 오늘의 커피 구매 시 한 잔 적립

돌봄 종사자·환경미화원·청소년 등에 전달

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스타벅스 코리아는 전국 스타벅스 매장에서 100만잔 적립을 목표로 ‘마이 스타 커피’(My Star Coffee) 캠페인을 본격적으로 시작한다고 28일 밝혔다.‘마이 스타 커피’는 나에게 묵묵히 힘이 되어준 ‘마이 스타’에게 커피를 선물한다는 콘셉트의 고객 참여형 캠페인이다. 매주 월요일, 고객이 캠페인 대상 커피 한 잔을 구매하면 ‘마이 스타 커피’ 한 잔이 매칭 적립된다.커피 기부 대상은 돌봄 종사자, 환경미화원, 청소년 등으로 스타벅스가 직접 찾아 마이 스타 커피를 순차 전달할 계획이다. 우선 이날 스타벅스 이동형 트레일러인 ‘스:벅차’가 노인의 날(10월 2일)에 앞서 서울 노원구에 위치한 시립중계노인전문요양원을 방문해 어르신과 돌봄 종사자에게 음식을 제공한다.다음달에는 미래의 바리스타를 꿈꾸는 특성화고 청소년, 쾌적한 거리를 위해 힘쓰는 환경미화원에게도 ‘마이 스타 커피’와 함께 응원의 메시지를 건넬 예정이다.연내 고객들이 직접 ‘마이 스타’를 추천할 수 있는 프로그램도 추진한다. 내부 심사 기준에 따라 선정된 마이 스타에게 스타벅스와 고객이 함께 마련한 마이 스타 커피를 전달할 수 있다.캠페인 대상 커피는 ‘오늘의 커피’에 포함되는 브루드 커피 또는 시즌 원두를 활용한 브루드 커피 2종이다. 캠페인 참여 시 11월 2일까지 매주 월요일 무료 사이즈업 혜택을 받을 수 있다.캠페인 취지를 담은 영상도 스타벅스 유튜브 채널 ‘727스튜디오’에 공개됐다. 영상에는 ‘스:벅차’가 장애인 복지관, 물류센터 등 응원이 필요한 곳을 찾아 나눔 활동을 펼치고 있는 모습과 함께 농부, 환경미화원 등 우리 주변 이웃 누구나 ‘마이 스타’가 될 수 있다는 메시지가 담겼다.신동우 스타벅스 대표이사는 “스타벅스 매장에서 시작되는 따뜻한 마음이 지역사회로 전파될 수 있도록 마이 스타 커피 캠페인에 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다.김현이 기자