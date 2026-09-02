홈플러스 재기 길 열렸다… 법원 “회생계획안 인가”

1년 반 만에 회생절차 마무리

2026-09-03 B4면

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홈플러스가 2일 법원으로부터 회생계획안 최종 인가 결정을 받으면서 1년 반에 걸친 기업회생절차가 마무리 수순에 들어가게 됐다.서울회생법원 회생4부(부장 정준영)는 2일 홈플러스 회생계획안 결의를 위한 관계인 집회를 열어 표결한 결과 회생계획안이 가결되자 이를 즉시 인가했다. 회생계획안이 가결되려면 회생담보권자조는 75% 이상, 회생채권자조는 66.7% 이상, 주주조는 50% 이상의 동의를 얻어야 하는데, 표결 결과 회생담보권자조 100%, 회생채권자조 75.9%, 주주조 100% 등 찬성률을 얻었다.홈플러스는 앞서 김병주 MBK파트너스 회장의 보증으로 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP)을 마련하고 지난달 13일 재개장 이후 영업 실적 회복세를 보이면서 회생계획안 동의를 얻을 수 있었다는 분석이 나온다. 홈플러스는 재개장 후 지난달 30일까지 18일간 매출 1164억원을 올려 7월 동기 대비 57% 늘었다고 밝혔다.다만 5032억원에 달하는 미지급 납품대금 상환에 대한 납품업체들의 반발은 막판까지 변수로 꼽혔다. 앞서 법원은 회생계획 수행 가능성을 판단하기 위해 홈플러스에 물품대금, 임직원 임금 등 공익채권자로부터 분할 상환 동의를 금액 기준 80%가량 받아오라고 요구했으나, 이날 오전까지 동의율은 64.4%에 그쳤다. 홈플러스는 회생계획안에서 미지급 납품대금을 2030년까지 순차 변제하겠다고 밝히면서 일부 납품업체들의 반발을 샀다. 향후 계획안대로 변제 수행이 시작되면 회생절차는 종료된다.김현이·서진솔 기자