창립 31돌 맞은 BBQ ‘혁신 대전환’…    윤홍근 회장 “AI로 초격차 경쟁력”

이미지 확대 윤홍근 제너시스BBQ 회장이 지난 1일 경기도 이천 치킨대학에서 열린 창립 31주년 기념식에서 새 경영전략을 발표하고 있다.

제너시스BBQ 제공

2026-09-03 23면

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제너시스BBQ그룹이 창립 31주년을 맞아 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 경영 혁신에 나선다.BBQ는 전날 경기 이천 치킨대학에서 창립 31주년 기념식을 열고 인공지능 전환(AX) 트랜스포메이션, 글로벌라이제이션 2.0, 서스테이너블 플랫폼 등 3대 미래 성장전략을 발표했다고 2일 밝혔다.BBQ는 AI와 데이터 등 첨단기술을 경영에 접목해 글로벌 사업의 효율성과 경쟁력을 동시에 높일 계획이다. 우선 AX 트랜스포메이션은 매장 운영·물류·품질관리 전반을 데이터로 연결해 AI로 의사결정과 운영 효율을 높이는 전략이다. 아울러 해외 매장 수 확대보다 국가별 현지 파트너와 협력해 시장 맞춤형 성공 모델을 구축하겠다는 글로벌라이제이션 2.0 전략도 밝혔다. 서스테이너블 플랫폼은 푸드테크·로봇·친환경 기술을 결합한 미래형 매장 체계를 단계적으로 구축하는 전략이다.윤홍근 제너시스BBQ 회장은 “AI는 사람을 대신하는 기술이 아니라 임직원이 더 빠르고 정확하게 판단하고 패밀리(가맹점) 사장님들의 운영 부담 완화를 돕는 기술”이라며 “최고의 인재와 AI, 시스템을 결합해 누구도 쉽게 따라올 수 없는 BBQ만의 초격차 경쟁력을 만들겠다”고 밝혔다.김현이 기자