中 Z세대 사로잡은 K패션… ‘인디 브랜드’로 영토 확장

작년 대중 섬유 수출액 1.9조원

美 제치고 최대 수출국 떠올라

이미지 확대 무신사 로고. 무신사 제공

세줄 요약 중국 Z세대, K패션에 호응하며 소비 확산

마뗑킴·무신사 등 인디 브랜드 현지 진출

대중 섬유류 수출액, 미국 제치고 1위

2026-08-20 B4면

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K뷰티와 푸드에 이어 K패션이 중국 Z세대를 사로잡으면서, 한한령과 중국 브랜드에 대한 애국 소비(궈차오) 열풍으로 주춤했던 K패션 브랜드의 중국 시장 진출이 다시 활기를 띠고 있다.19일 패션업계에 따르면 국내 디자이너 브랜드 마뗑킴은 오는 10월 중국 본토에 1호 매장을 열고 본격적인 공략에 나선다. 지난해 명동점 매출의 80%, 올해 상반기 광장마켓점 매출의 90%를 외국인이 차지했고, 이중 중국인 수요가 꾸준히 늘었다는 판단으로 현지 매장을 열게 됐다.패션 플랫폼 무신사도 지난해 12월 중국 진출 후 하반기에 2개 매장을 추가로 열면서 K패션 영토 확장에 나서고 있다. 지난해 마리떼프랑소와저버, 그로브 등 20개 브랜드가 중국에 오프라인 매장을 냈고, 올해도 이미스, 마르디 메크르디, 시눈 등이 잇따라 ﻿중국 주요 도시 진출 계획을 밝혔다.중국 내 K패션 훈풍은 수치로도 나타난다. 산업통상부에 따르면 지난해 한국의 대중 섬유류 수출액은 13억 7000만 달러(약 1조 9000억원)로 미국(12억 7000만 달러)을 제쳤고, 중국은 섬유류 최대 수출국이 됐다. 대한무역투자진흥공사(코트라)에 따르면 지난해 중국 이커머스 플랫폼 티몰글로벌이 집계한 10대 수입 신흥 브랜드 중 K패션 브랜드 ‘커버낫’이 1위를 차지하기도 했다.K패션 중국 진출 공식도 바뀌고 있다. 1990년대 후반~2000년대에는 이랜드를 중심으로 패션 기업들이 현지에 진출해 전국 단위로 점포를 늘리면서 K패션 시대를 열었다. 이후 대형 기성 브랜드인 MLB(F＆F), 코오롱스포츠, 헤지스(LF) 등은 고급화 및 글로벌 이미지를 앞세워 현지에서 인지도를 높였다.반면 최근 중국의 문을 두드리는 3세대 주자들은 신진 디자이너 브랜드들이 주축으로, 한중 문화 교류가 활발했던 시기에 성장한 Z세대를 대상으로 K패션 고유의 정체성을 그대로 강조하면서 팬덤을 형성하고 있다. K뷰티의 해외 진출 흐름이 대형 화장품 브랜드 중심에서 기획력을 앞세운 중소 인디 브랜드 중심으로 재편된 ‘K뷰티의 해외 진출 흐름’과 유사하다.코트라는 지난달 펴낸 K패션 중국 진출 가이드를 통해 “현지 젊은층이 K팝과 드라마 등 한국 콘텐츠에 익숙해지면서 기존 유럽이나 일본 브랜드에서 한국식 스타일과 감성에 관심을 보이는 추세”라며 “중국 소비 시장에서 K패션 자체가 하나의 독립적인 카테고리로 자리 잡아가고 있다”고 분석했다.김현이 기자