올리브영 오픈런, 비비고 브런치… 美 본토 일상 스며든‘K라이프’

올영 ‘스킨 스캔’ 추천 LA서 호평

5000여 품목 중 80% 한국브랜드

만두 등 CJ푸드 상품 8만곳 매장에

현지화보다 ‘한국다운’ 매력 통해

이미지 확대 고객들이 미국 로스앤젤레스 올리브영 패서디나점에서 매장 직원과 상담하는 모습.

로스앤젤레스 김지예 기자

이미지 확대 미국 보몬트 CJ제일제당 공장에서 지난 14일(현지시간) 완성된 찐만두가 포장 용기에 담기고 있다. CJ제일제당 제공

이미지 확대 14일(현지시간) 미국 시장 내 주력 상품을 설명하는 멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장. CJ제일제당 제공

세줄 요약 올리브영 패서디나점 오픈런과 AI 스킨 스캔 체험

K팝 관심이 K뷰티·이너뷰티·웰니스로 확장

비비고, 미국 공장 생산과 대형 유통망으로 안착

2026-08-17 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 올리브영 패서디나점의 매장 문이 열리자 레티시아(27)는 한편에 놓인 ‘스킨 스캔’ 체험 존으로 향했다. 스킨 스캔은 인공지능(AI) 알고리즘 기반 전문 기기로 피부 상태를 자가 진단할 수 있는 올리브영의 대표적인 체험형 서비스다. 스캔 기기에 연결된 태블릿에서 피부 정밀 검사 결과를 확인한 그는 분석 내용을 QR코드로 찍어 자신의 휴대전화로 저장한 뒤 제품을 고르기 위해 이동했다. 레티시아는 “얼굴 피부를 빛나게 하는 한국의 선스크린을 정말 좋아한다”며 “피부 분석 기술이 정말 뛰어나고 제품을 고르는 데도 큰 도움이 된다”고 말했다.K팝에서 시작된 한국 제품의 인기가 K뷰티와 K푸드 등 ‘K라이프스타일’로 확장하고 있다.K뷰티는 K라이프 유행의 최전선에 있다. 지난 5월 29일 미국 내 첫 매장으로 문을 연 올리브영 패서디나점은 하루 1500명이 방문한다. 한국인 고객은 절반이 안 된다. 매장 직원 타일러(24)는 “평소 20~50명이 개점 시간에 맞춰 문 앞에 줄을 선다”며 말했다.올리브영이 미국에서 초기 흥행에 성공한 건 현지화보다 우리나라 성공 사례를 거의 그대로 적용했기 때문이다. 400개 뷰티·웰니스 브랜드의 상품 5000여종을 판매하는데 80% 이상이 한국 브랜드다. 매장을 찾은 미국인 미셸(21)은 “6년 전부터 K팝 그룹에 관심을 가지며 한국 상품을 알게됐다”며 “내 피부 상태에 집중할 수 있는 제품이 많아 자주 찾는다”고 말했다.뷰티에 대한 관심은 이너뷰티와 라이프스타일로 확장되고 있다. 화장품뿐만 아니라 식품도 소비자 취향에 맞게 엄선해서 추천해주는 것이 차별점이다. 강명지 CJ올리브영 미국법인 MD팀장은 “홍삼과 글루타치온, 프로틴 등 원료와 효능을 설명하는 매대를 구성했다”며 “웰니스 식품과 보충제 카테고리까지 적극적으로 배치할 예정”이라고 했다.K푸드도 현지에서 생산·유통되는 일상식품으로 자리 잡았다. CJ제일제당이 캘리포니아주 보몬트에 2019년 세운 4만 1249㎡(축구장 약 6개) 규모의 공장이 대표적인 생산기지다. CJ제일제당이 운영하는 20개 북미 공장 중 가장 큰 아시안 식품 생산시설이기도 하다. 4개의 만두 생산 라인과 2개의 볶음밥 라인 등에서 만두, 볶음밥, 소스, 누들, 김스낵 등을 만든다. 이곳에서 생산되는 만두는 하루 약 160t으로, 비비고 찐만두(187g) 기준으로 약 86만개에 달한다. 비비고 만두 기준으로 북미 전체 생산량의 약 60%를 담당한다. 지난 14일 찾은 이 공장 내 만두 생산라인에서는 비비고 왕교자가 쉴 새 없이 빚어졌다.현재 비비고 등 CJ제일제당의 주력 제품이 팔리는 매장은 월마트, 크로거, 코스트코 등 미국 내 8만여곳에 달한다. 미국 만두시장 점유율 역시 2021년 이후 1위를 유지 중이다. 멜리사 톰슨-트루프 아시안식품 제조 담당 부사장은 “미국 어디를 가도 CJ 푸드를 맛볼 수 있게 할 것”이라고 말했다.로스앤젤레스 김지예 기자