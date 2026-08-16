비비고 만두 하루 86만개 쏟아진다…‘미국 1위’ 생산기지 가보니

캘리포니아 CJ제일제당 보몬트 공장

만두·볶음밥 등 최대 생산 시설

슈완스 인수 후 공급망 강화

“어디서든 K푸드 맛보게 할 것”

이미지 확대 미국 보몬트 CJ제일제당 공장에서 완성된 찐만두가 포장되고 있다. CJ제일제당 제공

이미지 확대 멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장이 CJ제일제당 보몬트 공장에서 미국 시장 주력 상품을 설명하고 있다. CJ제일제당 제공

세줄 요약 보몬트 공장서 비비고 만두 하루 86만개 생산

슈완스 인수 후 북미 유통망 통합과 확장

미국 만두 시장 점유율 41%로 1위 유지

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지난 14일(현지시간) 찾은 미국 캘리포니아주 보몬트시 CJ슈완스 공장 내 비비고 왕만두 생산라인에서는 비비고 왕교자가 쉴새없이 빚어졌다. 만두피를 자르고 소를 기계에 투입하자 순식간에 주름 잡힌 만두 수천개가 순차적으로 컨베이어 벨트에 줄지어 나왔다. 수증기로 찐 뒤 급속 동결을 거쳐 파우치와 박스 포장을 하고 나면 미국 전역의 마트와 급식, 편의접에 납품되는 만두가 완성된다. 밀가루 등 원재료에서 최종 완성까지 걸린 시간은 60분. 이곳에서 쏟아져 나오는 만두는 하루 약 160t, 비비고 찐만두(187g) 기준으로 약 86만개에 달한다. 보몬트 공장 관계자는 “수요가 늘면서 2023년 만두 생산 라인을 2개 증설했다”며 “매일 600명 이상의 직원들이 하루 16시간 공장을 돌리며 미 전역 수요에 대응하고 있다”고 말했다.보몬트 공장은 CJ제일제당이 2019년 미국 냉동식품 2위 기업 슈완스를 약 2조 원을 들여 인수한 후 세운 생산 기지다. 대형 물류창고와 유통 배송센터가 들어선 보몬트 지역에 4만 1249㎡(축구장 약 6개 규모) 규모로, CJ제일제당의 북미 공장 총 7개 가운데 가장 크다. 2020년 생산을 시작해 4개의 만두 생산 라인과 2개의 볶음밥 라인 등에서 만두, 볶음밥, 소스, 누들, 김스낵 등을 만든다. 비비고 만두 기준으로는 전체 생산량의 약 60%를 담당한다. 만두 피 준비·공급과 파우치 포장 등 약 70%의 공정이 자동화 되어 있다.슈완스 인수 이후 CJ제일제당은 양사의 B2C 유통망 통합 시스템을 구축했다. 슈완스가 미국 전역에 갖춘 물류시설과 유통망을 활용해 북미 공급망을 강화하면서 월마트, 크로거, 코스트코 등 주요 유통채널로 확장했다. 현재 비비고 등 CJ제일제당의 주력 제품이 팔리는 매장은 미국 내 8만여곳에 달한다. 25년 넘게 미국 점유율 1위였던 일본 아지노모토의 중국식 만두 ‘링링’을 2021년 제치고 현재까지 시장 1위를 유지하고 있다. 2024년 기준 미국 B2C 만두 시장 점유율은 41%에 달한다. CJ제일제당 관계자는 “얇고 촉촉한 피와 원물감이 풍부한 만두소 등 건강식으로 자리잡으며 중국, 일본식 제품과 차별화하고 있다”고 설명했다.CJ슈완스의 냉동식품 역시 25.2%의 점유율로 업계 1위다. 냉동마켓에 있는 4개 중1개가 CJ가 만든 셈이다. CJ제일제당 측은 수요가 더 늘어날 것으로 보고 있다. 이에 맞춰 생산 시설을 확장하고 상품 라인업을 다양화할 계획이다. 2027년 사우스다코타주 아시안푸드 신공장도 완공된다.멜리사 톰슨-트루프 CJ슈완스 아시안식품 제조 담당 부사장은 “소매점과 외국식품 전문 유통채널 담당하는 팀과 학교·레스토랑·편의점에 집중하는 팀으로 나눠 시장을 공략하고 있다”며 “미국 어디를 가도 CJ 푸드를 맛볼 수 있게 할 것”이라고 강조했다.로스엔젤레스 김지예 기자