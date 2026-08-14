탑텐, 배우 전지현과 가을 캠페인 ‘LIVE THE DAY’ 공개

세줄 요약 전지현과 함께한 탑텐 가을 캠페인 공개

아침부터 저녁까지 일상 흐름 담은 화보

레이어드 중심 굿웨어 가치와 시즌 아이템 제안

이미지 확대 탑텐 26Fall 캠페인 ‘리브 더 데이’(LIVE THE DAY) 화보. 신성통상 제공

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신성통상(대표 염태순)의 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)은 브랜드 앰버서더 배우 전지현과 함께 올가을 캠페인 ‘LIVE THE DAY’를 공개했다고 14일 밝혔다.이번 캠페인은 별도의 연출이나 화려한 구성 없이, 전지현의 아침부터 저녁까지 이어지는 일상의 흐름을 담아내는 데 초점을 맞췄다. 과하게 꾸미지 않은 편안한 스타일링을 통해 일상 속에서 완성되는 탑텐 특유의 ‘굿웨어(Good Wear)’ 가치를 제안한다는 취지다.이번 화보에서는 플란넬 셔츠, 커브드 데님, 메리노 울 카디건과 스웨터 등 다양한 날씨에도 유연하게 대응할 수 있는 시즌 아이템을 소개했다. 이들 아이템은 원마일웨어로 아침에는 가볍게 걸치는 셔츠 한 장으로 하루를 시작하고, 낮에는 데님으로 자유로운 일상을 이어가며, 저녁에는 카디건을 겹쳐 입는다. 자주 갈아입기보다 겹쳐 입거나 가볍게 걸치는 레이어드 방식을 적용해 하루의 모든 일정을 소화할 수 있도록 기획됐다.신성통상 탑텐 관계자는 “계절이나 상황에 얽매이지 않고 하루의 일정과 활동에 맞춰 옷을 고르는 소비자가 늘고 있는 흐름에 맞춰, 활용도 높은 소재로 이번 시즌 아이템을 구성했다”며 “일상 속에서 편안하게 착용할 수 있는 탑텐만의 굿웨어를 계속 선보일 것”이라고 말했다.이번 컬렉션은 전국 오프라인 매장과 자사 온라인몰 ‘탑텐몰’에서 구매할 수 있다. 캠페인 화보는 탑텐 공식 SNS를 통해 순차 공개된다. 론칭을 기념해 다음달 6일까지 탑텐몰 기획전 전시 상품 구매 고객을 대상으로 탑텐포인트 3000P를 추가 지급하며, 구매 확정 시 자동 적립된다.김현이 기자