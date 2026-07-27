식품업계, 고환율·고유가 못 버텼다… 물가정책에도 서민 먹거리 가격 올라

라면·빵·과자·음료 등 가격 인상

이미지 확대 한 시민이 지난 24일 서울의 한 대형마트에 진열된 컵라면 제품들을 바라보고 있다.

뉴시스

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세줄 요약 농심·뚜레쥬르·던킨, 다음 달부터 가격 인상 발표

고환율·고유가·포장재·곡물가 상승이 원가 압박

봉지라면·단팥빵은 여론 의식해 인상 제외

2026-07-27 B2면

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식품업계 가격 인상 불씨가 라면과 빵으로 옮겨붙었다. 고환율과 고유가 등에 따른 원부재료값 부담이 누적된 데다 올 상반기 정부의 물가 안정 기조에 맞춰 미뤄뒀던 가격 조정이 한꺼번에 반영됐다는 분석이 나온다.26일 식품업계에 따르면 농심과 CJ푸드빌, 비알코리아 등은 나란히 다음 달 초부터 일부 제품 가격을 인상한다. 농심은 다음 달 1일부터 육개장사발면, 새우깡, 카프리썬 등 용기면과 과자, 음료 등 43개 브랜드의 출고가를 평균 5.8%(용기면 6.0%, 스낵 5.5%, 음료 7.7%) 올린다. 라면 가격 인상은 지난해 3월 이후 1년 5개월 만이고, 새우깡은 2022년 9월 이후 사실상 3년 11개월 만이다. 육개장사발면의 가격은 소매점 기준 1100원에서 1200원으로 오른다. 다만 라면 매출의 63%를 차지하는 봉지라면은 이번 인상에서 제외했다.CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르도 오는 31일부터 빵·케이크 76종 가격을 평균 8.2% 올린다. 데일리우유식빵은 200원, 뚜쥬맘계란토스트는 300원 인상된다. 다만 단팥빵, 소보로빵, 카스테라 등은 동결했다. 비알코리아가 운영하는 던킨도 다음 달 2일부터 도넛 39종을 평균 6.5% 인상한다. 다만 지난달에 두바이 스타일 도넛 3종은 값을 내린 바 있다.앞서 CJ제일제당, 오뚜기, 롯데칠성음료, 사조대림에 이어 코카콜라음료까지 최근 업계 전반에 가격 인상 바람이 번지고 있다. 업체들은 공통적으로 원·달러 환율 상승과 국제 유가 상승, 포장재 등의 원부자재 가격 인상을 원가 부담 요인으로 꼽았다. 식품업계 관계자는“ 그동안 원가 절감과 경영 효율화로 버텨왔지만, 포장재 원료인 나프타 가격이 급등한 데다 협력업체 납품 단가까지 오르면서 더는 감내하기 어려운 수준에 이르렀다”고 말했다. 하반기 곡물가 상승세도 부담을 키우고 있다. 심은주 하나증권 연구원은 “유가 상승과 공급망 이슈가 곡물가 상승의 원인이 되고, 비료값·물류비 부담도 곡물가에 전가되는 양상”이라고 분석했다. 국제 소맥 가격은 연초 대비 33%, 대두는 20% 올랐다.이번 인상 품목들이 중저가 먹거리에 몰려 있어 서민의 체감 물가 부담이 클 것이란 우려도 나온다. 업체들이 봉지라면·단팥빵처럼 ‘서민 이미지’가 강한 품목은 인상 대상에서 뺀 것도 여론을 의식한 결과로 풀이된다. 정부가 설탕·밀가루 등의 가격 하락을 근거로 식품업계의 가격 인하를 유도한 지 4~5개월 만에 가격 인상이 이어졌다는 점에서, 지속 가능한 물가 안정 대책으로 보완할 필요가 있다는 지적도 나온다.김현이 기자