롯데마트, 베트남 떠이닌 신규 출점… 중소도시까지 영토 확장

K푸드 유행에 점포 88%가 식품

23년 9월 이후 3년만에 새 점포

세줄 요약 베트남 떠이닌시에 16번째 점포 출점

대도시 중심에서 중소도시로 확장 전환

K푸드·한국산 상품 앞세운 매장 구성

2026-07-13 B2면

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롯데마트가 베트남 남부 신흥 산업도시 떠이닌시에 새 매장을 열고 현지 사업 확장에 속도를 낸다.롯데마트는 지난 9일 베트남 16번째 점포인 ‘떠이닌점’을 출점했다고 12일 밝혔다. 2023년 9월 웨스트레이크 하노이점 이후 약 3년 만의 신규 출점이다.떠이닌시는 호찌민에서 북서쪽으로 약 90㎞ 떨어져 있으며 캄보디아와 국경을 맞댄 곳으로, 베트남 정부의 산업단지 개발 정책에 힘입어 성장하고 있는 신흥 산업·물류 거점 도시다. 그동안 호찌민, 하노이 등 대도시와 다낭 등 관광도시 위주로 매장을 운영해온 롯데마트는 이번 떠이닌점을 기점으로 베트남 중소 지방도시로도 영역을 넓히면서 신규 출점을 가속화한다는 전략이다.롯데마트는 떠이닌점을 ‘한국형 그로서리 전문매장’으로 꾸몄다. 지하 1층~지상 1층, 영업면적 2165㎡(약 655평) 규모 매장의 88%를 식품군으로 채웠다. 특히 식사 공간을 갖춘 조리 식품 코너 ‘요리하다 키친’은 김밥, 떡볶이 등 K푸드를 앞세워 현지식 등을 포함한 델리 상품 300여 종을 선보인다. 라면 등 한국산 상품 1500여 종과 자체 신선 브랜드 ‘프레시(FRESH) 365’, K뷰티 특화 매장 등을 통해 현지 소비자를 공략한다. 점포 내 롯데리아, 롯데시네마 등 그룹사 사업장을 연계해 복합문화공간을 조성했다.롯데마트 베트남 법인은 올해 1분기 매출 1343억원(전년 동기 대비 15.3% 증가), 영업이익 169억원(34.8% 증가)을 내는 등 2022년 흑자 전환 이후 성장세를 이어가고 있다.신주백 롯데마트·슈퍼 베트남 법인장은 “하반기 박장점 출점 등으로 영토 확장을 가속화해 동남아 유통시장 1위 그로서리 마켓으로 자리매김하겠다”고 말했다.김현이 기자