마시는 습관이 달라졌다

바나나우유보다 단백질 음료

와인보다 위스키가 더 팔려

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세줄 요약 헬시플레저 확산, 단백질 음료 매출 급증

바나나우유 제치고 가공우유 1위 등극

고물가 속 위스키, 와인보다 판매 우위

2026-07-06 B4면

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건강을 중시하는 ‘헬시플레저’ 열풍에 상반기 편의점에서 바나나우유보다 단백질 음료가 더 많이 팔렸다. 또 물가 상승의 영향으로 대형마트에서 소량으로 수차례 나누어 마시는 위스키가 와인보다 더 팔린 것으로 나타났다.5일 GS25에 따르면 올해 상반기(1~6월) 가공우유 부문에서 ‘단백질 음료’ 카테고리 매출이 전년 동기 대비 26.8% 늘면서 사상 처음으로 바나나우유 카테고리를 제쳤다. 단백질 음료 카테고리 매출은 바나나우유보다 3.7% 높았다. 초코우유, 딸기우유 카테고리 매출과 비교하면 각각 44.6%, 158% 많았다.단백질 음료는 2020년 3종에 불과했으나 지난 몇 년간 대중적인 맛과 기능성을 갖춘 제품들이 늘면서 관련 매출이 15배로 증가했다. 현재 GS25가 취급하는 품목만 50여종에 달한다. 한국농수산식품유통공사(aT)는 올해 국내 단백질 식품 시장이 8000억원 규모에 달할 것으로 전망했다.주류 시장의 소비 지형도 변했다. 롯데마트의 상반기 주류 매출 분석 결과, 양주가 전년 동기 대비 2.3% 증가하며 3년 만에 와인을 제치고 2위로 올라섰다. 이밖에 국내 맥주(1위), 소주(4위), 수입 맥주(5위), 전통주(6위)의 순위는 기존과 같았다.양주 가운데블렌디드 위스키 매출이 같은 기간 13.6% 상승해 성장을 견인했고, 일본 위스키 매출도 12.6% 증가했다. 반면 와인은 전년 동기 대비 1.1% 감소하며 3위로 밀렸다. 다만 와인 가운데 논알코올 와인은 같은 기간 41.2% 증가했다. 롯데마트 관계자는 “고물가 장기화로 한 병을 여러 번 나눠 즐길 수 있는 양주가 ‘홈술’족에게 실질적인 만족을 제공한 것으로 풀이된다”고 밝혔다.김현이 기자