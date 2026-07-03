경제 유통 여름엔 달콤한 체리 드세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/distribution/2026/07/03/20260703030004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-03 00:38 입력 2026-07-03 00:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 여름엔 달콤한 체리 드세요 미국북서부체리협회가 2일 서울 종로구 리제로서울에서 ‘체리데이’ 행사를 연 가운데 모델들이 미국산 체리를 소개하고 있다.연합뉴스 미국북서부체리협회가 2일 서울 종로구 리제로서울에서 ‘체리데이’ 행사를 연 가운데 모델들이 미국산 체리를 소개하고 있다. 연합뉴스 2026-07-03 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지