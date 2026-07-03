이미지 확대 여름엔 달콤한 체리 드세요 미국북서부체리협회가 2일 서울 종로구 리제로서울에서 ‘체리데이’ 행사를 연 가운데 모델들이 미국산 체리를 소개하고 있다.

연합뉴스

2026-07-03 B2면

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미국북서부체리협회가 2일 서울 종로구 리제로서울에서 ‘체리데이’ 행사를 연 가운데 모델들이 미국산 체리를 소개하고 있다.연합뉴스