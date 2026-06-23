NS홈쇼핑, 홈플러스 익스프레스 인수 완료… 정상화 속도

상품 공급 안정화·고객 서비스 회복

NS홈쇼핑 노하우 접목 ‘시너지 효과’

매출 회복세… 온라인 사업도 강화

세줄 요약 인수대금 완납, 영업권 확보

신설법인 경영, 정상화 추진

퀵커머스·온라인 시너지 기대

2026-06-23 B3면

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하림그룹의 NS홈쇼핑이 22일 홈플러스 익스프레스 사업 부문에 대한 인수대금을 완납하고 영업권을 인수했다. 이에 따라 상품 공급 차질과 고객 이탈 등을 겪었던 홈플러스 익스프레스의 영업 정상화 작업도 본격화될 전망이다.NS홈쇼핑에 따르면 홈플러스 익스프레스 경영은 NS홈쇼핑이 자회사로 출범시킨 신설법인 ㈜홈플러스 익스프레스가 맡는다. NS홈쇼핑은 홈플러스 익스프레스 점포 운영 정상화와, 상품 공급 안정화, 고객 서비스 회복을 위한 조치를 밟을 계획이다. 이를 위해 시설·장비 개선, 상품 구색 정상화, 직원 교육 및 서비스 혁신을 진행한다.NS홈쇼핑은 식품 전문 홈쇼핑으로 쌓아온 상품 운영 역량과 디지털 커머스 경험, 협력사 네트워크를 홈플러스 익스프레스에 접목할 계획이다. TV홈쇼핑과 모바일, 온라인 채널 운영 노하우를 활용해 상품 경쟁력과 운영 효율을 높이고 온·오프라인 연계 서비스도 확대한다는 구상이다. 온라인 사업 경쟁력 강화에도 나선다. 전국 점포망과 디지털 커머스를 결합해 생활권 기반 근거리 유통망을 구축하고 고객 접점을 넓힐 예정이다.NS홈쇼핑은 지난달 7일 양수도 계약체결 이후 전 매장에 대한 현장 조사와 함께 납품업체에 대한 지급보증을 이행하는 등 영업을 조속히 정상화하기 위한 사전 준비를 해 왔다. 홈플러스에 따르면 지급 보증으로 익스프레스 납품이 재개된 지난 1~11일 매출이 전월 동기 대비 16% 증가하는 등 매출도 회복세를 보이고 있다.NS홈쇼핑이 홈플러스 익스프레스 인수로 오프라인 점포를 확보하게 되면서 시너지 효과를 낼 수 있을지 주목된다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스는 전국 293개 매장 중 76%가 퀵커머스(인근 지역에 1시간 이내 상품 전달하는 빠른 배송) 기능을 갖추고 있어, NS홈쇼핑의 퀵커머스 물류 거점으로 활용할 수 있다. 조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “홈플러스 익스프레스의 안정적인 운영 기반을 마련하고 고객 신뢰를 회복하기 위한 새로운 출발점에 섰다”며 “상품 공급 안정화와 점포 경쟁력 회복에 집중해 고객이 다시 찾고 싶은 우리 동네 대표 슈퍼마켓으로 만들어 나가겠다”고 말했다.김지예 기자