배상면주가 4.5도 생막걸리 ‘원별’ 출시

세줄 요약 4.5도 생막걸리 원별 출시, 최저 도수 강조

막걸리 입문층·젊은층 겨냥한 첫 술 콘셉트

AI 분석으로 산뜻한 맛과 단맛, 탄산감 구현

이미지 확대 배상면주가 제공

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한국술 혁신기업 배상면주가가 쌀로 빚은 생막걸리 중 가장 도수가 낮은 신제품 ‘원별’을 출시하며 새로운 막걸리 음용층 확대에 나선다.이번 신제품은 배상면주가가 2010년 메가 히트작인 ‘느린마을막걸리’를 출시한 이후 16년 만에 선보이는 막걸리 신작이다. ‘나의 첫 막걸리’라는 캐치프레이즈를 내세운 ‘원별’은 막걸리를 처음 접하는 소비자나 부드러운 맛과 저도주를 선호하는 젊은 고객층을 겨냥해 기획됐다.‘원별’의 가장 큰 특징은 낮은 도수(4.50도)가 선사하는 부담 없고 산뜻한 맛이다. 이를 위해 배상면주가는 30여년 동안 축적해 온 양조 노하우에 AI(인공지능) 기술을 접목했다. AI를 활용한 소비자 데이터를 분석해 젠지(Gen Z) 세대가 선호하는 맛의 방향성을 도출해 내고 이를 바탕으로 최적의 레시피를 설계했다.그 결과 특유의 신맛과 묵직한 바디감, 포만감은 줄이는 대신 쌀 본연의 깔끔한 단맛과 은은한 풍미를 살려냈다. 여기에 잔잔한 탄산감을 더해 목 넘김이 가볍고 산뜻하며 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 새로운 스타일의 생막걸리를 완성했다는 평가다.제품 개발뿐만 아니라 마케팅 전반에도 AI 기술이 도입됐다. 배상면주가는 제품 모델과 포스터, 홈페이지 소개 영상 등에 AI 기술을 적용해 브랜드가 지향하는 젊고 감각적인 이미지를 효과적으로 담아냈다.배상면주가 관계자는 “느린마을 출시 이후 16년 만에 선보이는 신제품인 만큼, Z세대가 막걸리를 처음 접하는 순간을 함께하고 싶었다”며 “취하기 위한 술이 아니라 맛과 분위기를 즐기는 음주 트렌드에 맞춰 쌀 본연의 풍미는 살리면서 부담 없이 즐길 수 있는 4.50도를 구현한 것이 ‘원별’의 가장 큰 경쟁력”이라고 밝혔다.정연호 기자