롯데하이마트, 신임 대표에 ‘AI·데이터 전문가’ 김종윤 부사장 내정

세줄 요약 AI·데이터 전문가 김종윤 부사장 내정

구글·맥킨지·야놀자 경력의 전략형 인사

가전 시장 변화 속 체질 개선·혁신 추진

이미지 확대 김종윤 롯데하이마트 신임 대표이사. 롯데하이마트 제공

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롯데하이마트는 신임 대표이사로 김종윤 부사장을 내정했다고 12일 밝혔다.김 내정자는 구글과 맥킨지앤드컴퍼니, 야놀자 등을 거치며 사업 전략, 마케팅, 신사업 개발 분야에서 경력을 쌓아왔다.야놀자에서는 최고전략책임자(CSO), 최고사업책임자(CBO), 야놀자클라우드 CEO를 역임하며 글로벌 투자 유치와 사업 포트폴리오 확대, 해외 시장 진출을 주도했다. 또한 인공지능(AI)·데이터 기반 운영체계 구축과 클라우드 서비스형소프트웨어(SaaS) 사업 모델 정착에도 기여했다.롯데하이마트는 김 내정자에 대해 “데이터 기반 의사결정 역량과 글로벌 사업 운영 경험을 갖춘 전략·실행형 경영자”라고 밝혔다.롯데하이마트는 최근 가전 시장 환경 변화에 대응해 사업 체질 개선과 경쟁력 강화 작업을 이어오고 있다. 김 내정자는 다양한 산업 분야에서 축적한 전략 기획 및 사업 운영 경험을 바탕으로 고객 중심 사업모델 혁신을 추진하고 신규 성장동력 발굴을 통해 지속 가능한 성장 기반 마련에 나설 계획이다.2022년 12월부터 회사를 이끌어온 남창희 대표이사는 일신상의 사유로 사의를 표명한 것으로 알려졌다.롯데는 글로벌 경영 환경의 불확실성에 보다 유연하게 대응하고 사업 실행력을 높이기 위해 기존 연말 정기 임원인사 체제에서 수시 임원인사 체제로 전환했다.김지예 기자