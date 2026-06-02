롯데뉴욕팰리스, 美 하이게이트와 맞손… “국내 넘어 글로벌 리딩 호텔 도약”

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세줄 요약 하이게이트와 전략적 파트너십 체결

롯데뉴욕팰리스 운영과 협력 확대

AI·인재교류로 글로벌 경쟁력 강화

이미지 확대 롯데뉴욕팰리스 호텔 전경. 롯데호텔앤리조트 제공

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롯데호텔앤리조트는 글로벌 호텔 투자·운영 전문 기업 하이게이트와 전략적 파트너십을 체결했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 하이게이트는 이달부터 미국 롯데뉴욕팰리스 호텔의 운영을 맡게 된다.양사는 이번 협력을 계기로 호텔 운영뿐 아니라 글로벌 세일즈·유통, 기술 협력, 인재 교류 등의 분야로 협력 범위를 확대한다. 북미와 아시아 시장을 중심으로 공동 사업 기회를 모색하고, 각 사의 운영 노하우와 글로벌 네트워크를 활용해 경쟁력을 높인다는 전략이다.특히 AI 기반 수익 관리 시스템을 비롯해 고객 맞춤형 서비스, 운영 효율화 방안 등을 공동으로 개발하고, 임직원 대상 교차 교육과 인재 교류 프로그램도 운영할 예정이다.롯데호텔앤리조트 관계자는 “뉴욕 시장에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖춘 하이게이트와의 협력을 통해 롯데뉴욕팰리스 호텔의 글로벌 경쟁력을 한층 높일 것”이라며 “양사의 운영 역량과 글로벌 네트워크를 결합해 차별화한 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.한편, 1882년 건립된 롯데뉴욕팰리스 호텔은 미국 뉴욕 맨해튼 미드타운 중심부에 909객실 규모로 자리했다. 롯데호텔앤리조트는 2015년 해당 호텔을 인수했으며, 지난해 12월에는 뉴욕 대교구로부터 호텔 용지까지 매입하며 장기적인 투자 기반을 확보했다.김태곤 리포터