BTS 손잡은 팔도·hy… 푸드 브랜드 ‘아리’ 국내 출시

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 아리

2026-06-02 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

팔도와 hy가 그룹 방탄소년단(BTS)과 함께 기획한 글로벌 브랜드 ‘아리’(ARIH)를 1일 국내 출시했다고 밝혔다. 아리는 일상의 균형과 건강을 지향하는 ‘모던 밸런스 푸드’로 BTS가 아리의 맛과 패키지 디자인, 브랜드 철학 등 기획 전반에 참여했다.아리는 지난달 24일 미국 월마트를 통해 첫선을 보였다. BTS 멤버들이 수차례 라이브 방송에서 아리 제품들을 먹고 마시며 즐기는 모습이 노출되면서 출시 3일 만에 월마트 온라인몰에서 판매량과 재고 순위 등을 종합해 부여하는 ‘베스트셀러’에 포함됐다.국내 출시 제품은 모던 누들과 포스트바이오틱 에너지 드링크, 듀얼 바이오틱 소다 등 총 28종이다. hy는 자사몰 ‘hy프레딧’과 네이버 스마트스토어 선출시 후 오픈마켓과 편의점, 대형마트 등으로 판매처를 순차 확대한다. 이어 일본, 멕시코, 캐나다 등에서도 판매할 계획이다.김현이 기자