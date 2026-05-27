충남 ’김·멸치’, 세계인 입맛 사로잡았다

세줄 요약 충남산 김·멸치, 상하이 박람회서 주목

1220만달러 상담·275만달러 MOU 체결

웰빙·간편식 수요로 중국 시장 공략

이미지 확대 충남의 수산식품 가공업체가 중국 ‘상하이 국제식품박람회’에 참가하고 있다. 충남도 제공

이미지 확대 충남의 수산식품 가공업체가 중국 ‘상하이 국제식품박람회’에 참가하고 있다. 충남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남에서 생산되는 김과 멸치가 중국인은 물론 세계인의 입맛을 사로잡았다.27일 충남도에 따르면 한국농수산식품유통공사(aT)와 4개의 지역 대표 수산식품 가공업체가 18일부터 20일까지 중국 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 열린 ‘상하이 국제식품박람회(SIAL SHANGHAI)’에 참가했다.이번 박람회는 아시아 최대 규모의 식품 전문 B2B 박람회다. 세계 70개국 5000여개 기업과 유통·외식·호텔 등 분야 글로벌 바이어 18만여명이 방문했다.충남 지역 참가 기업들은 박람회 기간 1220만 달러 규모의 수출 상담과 275만 달러의 수출협약(MOU)을 체결했다.현지 바이어들은 김을 비롯해 최근 중국 내 웰빙·간편식으로 주목받는 김 스낵, 멸치 스낵, 저염 고품질 조미김 제품군 등에 높은 관심을 보였다.도는 이번 박람회를 통해 중국 시장의 한국 제품 선호도를 재확인한 만큼, 신규 바이어 발굴 및 해외시장 수출 다변화에 더욱 박차를 가할 계획이다.이동유 도 해양수산국장은 “이번 박람회에서 구축한 주요 바이어들과의 인적 연결망을 바탕으로 대형마트 및 현지 온·오프라인 유통망 진입을 본격 추진하겠다”고 말했다.충남 지역 수산물 수출액은 △2023년 2억 200만 달러 △2024년 2억 1500만 달러 △2025년 2억 3100만 달러로 3년 연속 역대 최대 실적을 경신하며 가파른 성장세를 이어가고 있다.홍성 이종익 기자