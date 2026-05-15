더본코리아, 1분기 영업손실 42억원…4개 분기 연속 적자

매출 796억원 기록…“투자·상생 지원 지속 영향”

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세줄 요약 1분기 매출 796억원, 영업손실 42억원 기록

상생 지원과 투자 확대가 실적 악화로 반영

해외 확장·M&A로 신규 성장동력 확보 추진

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백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 4개 분기 연속 적자를 기록했다.더본코리아는 올해 1분기 연결 기준 매출 796억원, 영업손실 42억원을 기록했다고 15일 공시했다.더본코리아는 “극심한 외식 경기 침체를 극복하기 위한 브랜드별 상생 지원 정책 지속과 중장기적으로 종합 식품 기업으로의 체질 개선을 위한 투자 증가가 실적에 반영된 결과”라고 설명했다.더본코리아 본사는 지난해 각 브랜드 가맹점 매출 활성화를 위해 약 435억원 규모의 상생 지원금을 투입했고, 가맹점들은 이를 통해 할인 행사를 진행하는 등 소비 침체와 원가 상승에 대응했다.더본코리아는 상생지원금 집행을 본격화한 지난해 2분기부터 올해 1분기까지 4개 분기까지 연속으로 영업손실을 냈다. 지난해 2분기는 225억원의 손실을 냈고 3분기 44억원, 4분기는 30억원의 손실을 냈다.더본코리아는 올해 해외 사업 확대와 전략적 인수·합병(M＆A)을 통해 기업의 신규 성장 동력 확보에 속도를 낼 계획이다. 현재 일본, 동남아, 유럽, 미주 등을 중심으로 해외 사업 포트폴리오 확대를 추진 중이며 기존 프랜차이즈 중심 구조에서 탈피해 종합 F＆B(식음료 전문) 기업으로 도약한다는 전략이다.또 작년에 농지법 위반 등 회사를 둘러싼 각종 논란과 이슈로 순연된 전략적 M＆A를 올해 적극적으로 재개하며 기업의 중장기적 매출 성장 기반과 미래 사업 경쟁력을 확보해나갈 계획이다.백 대표도 지난 3월 정기주주총회에서 “올해는 경쟁력 있는 핵심 브랜드 1~2개를 새로운 해외 거점에 전략적으로 진출시킬 계획”이라며 “더본코리아 사업과 시너지를 낼 수 있는 방향으로 공격적인 M＆A도 다각도로 검토하고 있다”고 밝혔다.김지예 기자