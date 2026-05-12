명품·외국인 쌍끌이… 백화점, 1분기 사상 최대 실적

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2026-05-12 B3면

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국내 백화점 업계가 외국인 관광객 증가와 명품·패션 매출 호조에 힘입어 올해 1분기 사상 최대 수준의 성적표를 받았다. 고물가와 소비 침체 우려에도 불구하고 외국인 쇼핑객이 큰손으로 부상하며 실적 견인차 역할을 했다.롯데쇼핑은 11일 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 70.6% 급증한 2529억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 3조 5816억 원으로 3.6% 늘며 시장 기대치(컨센서스)를 상회했다.수익성 개선을 이끈 것은 백화점이다. 롯데백화점은 1분기 매출 8723억원, 영업이익 1912억원을 기록하며 1분기 기준 역대 최대 실적을 썼다. 롯데쇼핑은 “본점과 잠실점 등 대형 점포의 집객력 향상과 외국인 매출이 92% 급증한 것이 실적 개선에 결정적 역할을 했다”고 밝혔다. 특히 롯데백화점 본점의 경우 외국인 매출이 전년 대비 2배 이상 늘어나 전체 매출 비중의 23%를 차지했다. 롯데백화점은 2분기 K패션 전문관인 ‘키네틱 그라운드’와 같은 K콘텐츠 기반 상품기획(MD)과 마케팅을 특화해 외국인 매출을 지속적으로 확보할 계획이다.‘백화점의 봄’은 업계 전반으로 확산하는 모양새다. 앞서 실적을 발표한 현대백화점 역시 1분기 매출 6325억원을 기록하며 사상 최대치를 경신했다. 영업이익도 전년보다 39.7% 늘어난 1358억원으로 집계됐다. 특히 ‘글로벌 쇼핑 성지’로 발돋움한 여의도 ‘더현대 서울’점의 외국인 매출은 전년 대비 121% 늘어 실적 개선의 일등 공신이 됐다. 12일 실적 발표를 앞둔 신세계백화점 역시 호실적이 예상된다.시장 전문가들은 외국인의 국내 유입 수요가 2분기에도 이어지면서 당분간 백화점의 성장 동력으로 작용할 것으로 봤다. 금융시장 호조에 따른 부의 효과와 명품 및 패션 중심의 소비 양극화가 맞물리며 백화점 실적에 기여하고 있다. 백재승 삼성증권 연구원은 “중국의 한일령으로 외국인의 국내 유입 수요가 꾸준히 증가하고 있어 현재의 외국인 매출 비중이 유지된다면 백화점 매출 흐름은 호조세가 이어질 것”이라고 내다봤다.김현이 기자