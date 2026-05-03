한국 유조선 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 두 번째

세줄 요약 호르무즈 봉쇄 여파로 유조선 우회 항로 지속

두 번째 한국 선박, 홍해 통과해 국내 향함

해수부, 24시간 모니터링과 안전 지원 가동

이미지 확대 호르무즈 해협 일대 봉쇄 작전을 벌이고 있는 미군. 미 중부사령부 엑스(X) 캡처

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호르무즈 해협 봉쇄 여파로 우회 항로를 이용한 원유 수송이 이어지고 있다. 지난달에 이어 또 한 척의 우리 선박이 홍해를 통과해 국내로 향했다.해양수산부는 3일 오전 10시 기준 두 번째 한국 유조선이 홍해를 무사히 지나 원유를 싣고 국내로 운항 중이라고 밝혔다.앞서 정부는 지난달 17일 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 통해 국내로 출발했다고 알린 바 있다. 이번 선박 역시 같은 항에서 출발한 것으로 전해졌다.호르무즈 해협 이용이 어려워지면서 홍해를 통한 우회 수송이 당분간 이어질 가능성이 크다. 다만 홍해 역시 예멘 후티 반군의 공격 위험이 남아 있어 긴장을 늦출 수 없는 상황이다.해수부는 “항해 전 과정에서 24시간 모니터링과 안전 정보 제공, 선사 및 선박과의 실시간 소통 체계를 가동해 안전을 지원했다”며 “원유 수급 안정과 선원 보호에 지속적으로 대응하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자