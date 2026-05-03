갤러리아 센터시티 브랜드 새단장…연휴 고객들 몰려

세줄 요약 패션·라이프스타일 브랜드 강화한 매장 개편 완료

유니클로·이케아 팝업 등 신규 매장 잇단 개장

연휴 고객 몰리며 체험·프로모션도 함께 확대

이미지 확대 갤러리아 센터시티 찾은 고객들. 센터시티 제공

이미지 확대 갤러리아 센터시티를 찾은 고객들이 개장에 앞서 줄을 서 있다. 센터시티 제공

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갤러리아 센터시티가 1일부터 패션·라이프스타일 브랜드를 강화한 매장 개편 후 고객들로부터 호응을 얻고 있다.2일 센터시티에 따르면 1층에 유니클로 신규 매장을 개장했다. 개장을 기념해 UT 그래픽 티셔츠 특별 판매를 진행하며, 지역 대표 베이커리 브랜드 ‘뚜쥬르’, ‘소금도화’와 협업한 UT 상품도 선보인다.신규 개장한 유니클로 매장에는 1일부터 2일까지 수천 명이 방문했다. 1일 개장에 앞서 매장 앞에는 300여 명의 고객이 줄을 선 후 입장하기도 했다.이 매장은 키즈 라인 상품을 확대해 가족 단위 고객을 위한 패밀리룩 상품을 강화한 것이 특징이다.센터시티에서는 전국 3개 매장에만 입고되는 한화이글스 UT 티셔츠도 판매한다. 1층 이글스 팝업매장에도 방문 고객과 마킹 서비스를 기다리는 고객들이 몰렸다.2층 라이프스타일 존에는 충남권 최초로 이케아 팝업 매장이 문을 열었다.이밖에 세터, 마리떼프랑소와저버, 와키윌리, 푸마 등이 새롭게 문을 열고 오픈 기념 프로모션과 단독 상품을 선보인다.센터시티는 5월 가정의 달을 맞아 이동형 키즈 직업 체험 프로그램인 ‘키자니아GO’ 팝업을 5월 1일부터 5월 17일까지 9층 파크나인에서 진행한다.이곳에서는 승무원 교육 체험, 동물병원, 119 구급구조대 등 6개 프로그램이 운영된다.천안 이종익 기자