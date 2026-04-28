이미지 확대 ‘텍사스 로드하우스’ 서울 첫 매장 오픈 현대그린푸드가 스테이크 전문점 ‘텍사스 로드하우스’의 서울 첫 매장으로 잠실본점을 28일 송파구 방이동에 연 가운데 매장에서 모델들이 대표 메뉴를 소개하고 있다.

현대백화점 제공

2026-04-29 B2면

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현대그린푸드가 스테이크 전문점 ‘텍사스 로드하우스’의 서울 첫 매장으로 잠실본점을 28일 송파구 방이동에 연 가운데 매장에서 모델들이 대표 메뉴를 소개하고 있다.현대백화점 제공