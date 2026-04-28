경제 유통 ‘텍사스 로드하우스’ 서울 첫 매장 오픈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/distribution/2026/04/29/20260429030006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-28 23:50 입력 2026-04-28 23:50 이미지 확대 ‘텍사스 로드하우스’ 서울 첫 매장 오픈 현대그린푸드가 스테이크 전문점 ‘텍사스 로드하우스’의 서울 첫 매장으로 잠실본점을 28일 송파구 방이동에 연 가운데 매장에서 모델들이 대표 메뉴를 소개하고 있다.현대백화점 제공 현대그린푸드가 스테이크 전문점 ‘텍사스 로드하우스’의 서울 첫 매장으로 잠실본점을 28일 송파구 방이동에 연 가운데 매장에서 모델들이 대표 메뉴를 소개하고 있다. 현대백화점 제공 2026-04-29 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지