경제 유통 어린이날 선물, 최대 80% 깎아 드려요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/distribution/2026/04/28/20260428032003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-28 01:02 입력 2026-04-28 01:02 이미지 확대 어린이날 선물, 최대 80% 깎아 드려요 이마트가 장난감을 최대 80% 할인하는 ‘어린이날 페스타’를 다음달 5일까지 진행하는 가운데 모델들이 27일 서울 중구 이마트 청계천점에서 행사 제품들을 소개하고 있다.이마트 제공 이마트가 장난감을 최대 80% 할인하는 ‘어린이날 페스타’를 다음달 5일까지 진행하는 가운데 모델들이 27일 서울 중구 이마트 청계천점에서 행사 제품들을 소개하고 있다. 이마트 제공 2026-04-28 B4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지