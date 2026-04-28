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어린이날 선물, 최대 80% 깎아 드려요

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수정 2026-04-28 01:02
입력 2026-04-28 01:02
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어린이날 선물, 최대 80% 깎아 드려요
어린이날 선물, 최대 80% 깎아 드려요 이마트가 장난감을 최대 80% 할인하는 ‘어린이날 페스타’를 다음달 5일까지 진행하는 가운데 모델들이 27일 서울 중구 이마트 청계천점에서 행사 제품들을 소개하고 있다.
이마트 제공


이마트가 장난감을 최대 80% 할인하는 ‘어린이날 페스타’를 다음달 5일까지 진행하는 가운데 모델들이 27일 서울 중구 이마트 청계천점에서 행사 제품들을 소개하고 있다.

이마트 제공
2026-04-28 B4면
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