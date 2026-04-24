삼립, ‘명인명작 통팥도라야끼’ 제품 회수…‘황색포도상구균 검출’

이미지 확대 삼립 명인명작 통팥 도라야끼. 삼립 제공

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삼립은 ‘명인명작 통팥 도라야끼’ 제품에서 황색포도상구균이 검출돼 해당 제품에 대해 판매 중단 및 회수 조치를 시행한다고 24일 밝혔다. 황색포도상구균은 감염 시 구토와 설사, 복통 등을 일으키며 식중독을 유발할 수 있다.해당 제품은 삼립 제조협력사 ㈜호남샤니(광주시 광산구 소재)가 제조하고 삼립이 유통판매하는 제품이다. 삼립은 이 제품의 유통 제품 수거 검사 과정에서 황색포도상구균이 검출됨에 따라 판매를 즉시 중단하고 제품 전량에 대해 긴급 회수에 나섰다.대상 제품은 올해 4월 4일 제조 및 소비기한이 올해 5월 9일까지인 제품으로 총 1200봉이다. 삼립은 고객의 안전을 최우선으로 고려해 해당일 이후 생산된 제품에 대해서도 선제적으로 회수 조치하고 있다.해당 제품을 구매한 고객은 삼립 고객센터(080-739-8572)를 통해 환불 관련 안내를 받을 수 있다.삼립 관계자는 “고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드리며, 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.김현이 기자