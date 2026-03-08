갤러리아 센터시티, 봄 시즌 ‘G-Week’ 선보여

G캐시 최대10% 적립·카드 무이자 할부
갤러리아 센터시티는 12~15일 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 G-Week 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 행사의 특징은 구매 금액대별 G캐시 적립과 카드 무이자 할부 혜택을 결합해 고객 체감 혜택을 강화했다.
행사 기간 중 단일 브랜드에서 10만원 이상 구매한 고객에게는 ‘GOURMET 보냉 장바구니’를 증정한다.
G캐시 적립 혜택도 마련했다. 전 고객을 대상으로 단일 브랜드 30·60·100만원 이상 구매 시 5% G캐시를 제공한다.
패션 일부 브랜드 구매 시 10% G캐시를 제공하는 G-Week 판촉 사은 행사도 함께 운영한다.
카드 혜택도 강화했다. 갤러리아 카드로 단일 브랜드 100만원 이상 구매 시 최대 10개월 무이자 할부로 이용할 수 있다. 대형가전 품목은 300만원 이상이며 식품관, 제휴카드, 온라인 구매는 제외된다.
갤러리아 관계자는 “단기간 집중 프로모션을 통해 고객들에게 실질적인 쇼핑 혜택을 제공하고자 이번 행사를 기획했고 풍성한 혜택을 마련했다”고 말했다.
천안 이종익 기자
천안 이종익 기자
