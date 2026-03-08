갤러리아 센터시티, 봄 시즌 ‘G-Week’ 선보여

이미지 확대 충남 천안의 갤러리아 센터시티 전경. 서울신문DB

갤러리아 센터시티는 12~15일 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 G-Week 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.이번 행사의 특징은 구매 금액대별 G캐시 적립과 카드 무이자 할부 혜택을 결합해 고객 체감 혜택을 강화했다.행사 기간 중 단일 브랜드에서 10만원 이상 구매한 고객에게는 ‘GOURMET 보냉 장바구니’를 증정한다.G캐시 적립 혜택도 마련했다. 전 고객을 대상으로 단일 브랜드 30·60·100만원 이상 구매 시 5% G캐시를 제공한다.패션 일부 브랜드 구매 시 10% G캐시를 제공하는 G-Week 판촉 사은 행사도 함께 운영한다.카드 혜택도 강화했다. 갤러리아 카드로 단일 브랜드 100만원 이상 구매 시 최대 10개월 무이자 할부로 이용할 수 있다. 대형가전 품목은 300만원 이상이며 식품관, 제휴카드, 온라인 구매는 제외된다.갤러리아 관계자는 “단기간 집중 프로모션을 통해 고객들에게 실질적인 쇼핑 혜택을 제공하고자 이번 행사를 기획했고 풍성한 혜택을 마련했다”고 말했다.천안 이종익 기자