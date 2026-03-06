경제 유통 롯데하이마트 ‘봄맞이 세일’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/distribution/2026/03/06/20260306030007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 00:05 입력 2026-03-06 00:05 이미지 확대 롯데하이마트 ‘봄맞이 세일’ 롯데하이마트가 이달 한 달간 전국 매장에서 봄맞이 ‘가봄쎄’(가전 봄맞이 세일) 행사를 진행한다고 5일 밝혔다. 사진은 롯데하이마트 모델이 행사 제품을 소개하는 모습.롯데하이마트 제공 롯데하이마트가 이달 한 달간 전국 매장에서 봄맞이 ‘가봄쎄’(가전 봄맞이 세일) 행사를 진행한다고 5일 밝혔다. 사진은 롯데하이마트 모델이 행사 제품을 소개하는 모습. 롯데하이마트 제공 2026-03-06 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지