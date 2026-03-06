이미지 확대 롯데하이마트 ‘봄맞이 세일’ 롯데하이마트가 이달 한 달간 전국 매장에서 봄맞이 ‘가봄쎄’(가전 봄맞이 세일) 행사를 진행한다고 5일 밝혔다. 사진은 롯데하이마트 모델이 행사 제품을 소개하는 모습.

롯데하이마트 제공

2026-03-06 B2면

