명품 본고장서 K뷰티 생산한다… 코스맥스, 이탈리아 현지공장 인수

유럽으로 확장… 최대 실적 경신

2026-02-24 B3면

화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스가 K뷰티 열풍의 확산에 힘입어 지난해 역대 최대 실적을 경신했다.코스맥스는 지난해 연결기준 매출이 2조 3988억원으로 전년 대비 10.7% 증가했고, 영업이익은 1958억원으로 11.6% 늘었다고 23일 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 역대 최대치다.코스맥스 관계자는 “아시아 법인이 주도한 견조한 성장세와 더불어 미국 및 유럽 등 주요 시장에서 입지가 공고해지며 역대 최대 실적을 달성할 수 있었다”고 말했다. 지역별로는 중국 법인이 연매출 6327억원을 기록하며 전년 대비 10.2% 성장해 장기간의 소비 둔화를 뚫고 반등에 성공했다. 미국 법인 매출은 1326억원으로 전년 대비 소폭 하락했지만 신규 고객사 유입 등으로 4분기 매출이 전년 동기 대비 24.2% 급증했다.코스맥스는 올해 중동, 남미, 아프리카 등 신흥국 시장에서 영향력을 강화할 방침이다. 또 이날 이탈리아 화장품 ODM 기업 ‘케미노바’ 지분 51%를 인수해 유럽에 첫 생산 기지를 구축했다. 한국, 중국, 미국 등에 집중된 생산 거점을 유럽으로 확장해 글로벌 수요에 적극 대응하려는 포석이다.김현이 기자