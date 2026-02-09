농협유통 하나로마트, 병오년 설 맞이 ‘고품격 과일 선물 세트’ 추천

이미지 확대 2월 9일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 모델들이 과일 선물 세트를 선보이고 있다. 사진-하나로마트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

농협유통(대표이사 이동근)이 병오년 설 명절을 앞두고 고품질 과일 선물 세트를 엄선해 선보인다. 철저한 당도 측정과 품질 관리를 거친 우리 농산물을 통해 생산자와 소비자 모두가 만족하는 명절 분위기를 조성한다는 계획이다.올해 농협유통 하나로마트는 프리미엄 수요를 겨냥한 VVIP 과일 세트는 물론, 귀성길에 간편하게 휴대할 수 있는 한 손 과일 선물 세트를 함께 준비했다. 1인 가구 증가와 실용적 소비 트렌드에 맞춰 소비자 선택의 폭을 대폭 확장한 것이 특징이다.주요 추천 품목으로는 명절 전통 인기 품목인 사과 세트와 곶감 및 건과 세트가 꼽혔다. 또한 겨울철 비타민 보충과 맛을 동시에 잡을 수 있는 만감류 3종(레드향·한라봉·천혜향) 세트도 주력 상품으로 내세웠다.알뜰한 쇼핑을 돕기 위한 풍성한 금융 혜택도 마련됐다. 행사 제휴 카드인 NH·신한·삼성·롯데·비씨·우리·전북은행·카카오페이머니·네이버페이포인트머니·토스머니계좌·페이코포인트로 결제 시 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액에 따라 농촌사랑 상품권을 증정하는 이벤트도 진행한다.농협유통 관계자는 “소비자가 믿고 선택할 수 있도록 우리 농산물 선물 세트를 정성껏 준비했다”며 “엄선된 선물 세트가 받는 분에게는 기쁨을, 우리 농업인들에게는 큰 보람이 되어 모두가 즐거운 명절이 되길 바란다”고 밝혔다.정연호 기자