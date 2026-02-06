배민, 입점 업주에 정산대금 431억원 조기 지급

이미지 확대 우아한형제들 제공

배달의민족(이하 배민) 운영사 우아한형제들은 설 명절을 앞두고 약 431억원 규모의 정산대금을 입점 파트너(업주)에게 조기 지급한다고 6일 밝혔다.이번 조기 정산은 ▲배민1플러스(한집배달·알뜰배달) ▲오픈리스트(가게배달) ▲배민포장주문(픽업) ▲ 장보기·쇼핑 등 배민 서비스를 이용 중인 모든 파트너를 대상으로 진행된다.조기 정산이 적용되면 파트너는 기존 정산 일정 대비 최대 6일 빠르게 거래 대금을 받을 수 있다.예를 들어 11일에 발생한 주문에 대한 거래 대금은 기존 정산 기준대로라면 설 연휴가 끝난 19일에 받을 수 있었으나, 이번 조기 지급을 통해 영업일 2일 후인 13일에 받을 수 있다.정산 금액과 입금 일정은 배민셀프서비스 정산 내역 메뉴에서 각 파트너가 확인할 수 있다.배민은 입점 파트너에게 실질적인 도움을 주고 안정적인 성장을 지원하는 정책을 꾸준히 이어오며 상생을 강화하고 있다.2019년 4월 배달 플랫폼 최초로 입점 업주 대금을 매일 정산하는 ‘일 정산 시스템’을 도입했으며, 2022년에는 정산 주기를 4일에서 3일로 줄여 가게 운영에 보탬이 되고 있다.또 매년 설·추석 등 명절 연휴 기간마다 정산 일정을 앞당겨 소상공인이 안정적으로 가게를 운영할 수 있도록 지원하고 있다.최성길 우아한형제들 결제정산프로덕트실장은 “설 명절을 앞두고 입점 파트너의 가게 운영에 도움이 되고자 올해도 정산대금 조기 지급을 진행한다”며 “앞으로도 파트너 사장님들이 가게 운영에만 집중할 수 있는 정책을 지속 고민하겠다”고 말했다.김현이 기자