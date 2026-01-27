메뉴
갤러리아백화점 센터시티, 설 명절 사은행사…단체·기업 혜택 확대

이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-01-27 11:36
입력 2026-01-27 11:36
이미지 확대
갤러리아백화점 센터시티 전경. 서울신문DB
갤러리아백화점 센터시티 전경. 서울신문DB


갤러리아백화점 센터시티는 설 명절을 맞아 식품 선물세트 사은행사를 29일부터 2월 15일까지 진행한다고 27일 밝혔다.

올해 행사는 개인 고객은 물론 기업과 단체 고객의 합리적인 구매를 강화했다.

행사 기간 식품관 선물세트 및 건강 기프트 선물세트를 대상으로 합산 구매 금액에 따라 G캐시 환급 혜택도 제공한다.

식품관 선물세트는 합산 30만원 이상부터 1000만원까지 구매 시 5% G캐시를 지급한다.

건강 기프트 선물세트는 합산 300만원 이상부터 1000만원까지 구매 고객을 대상으로 10% G캐시 혜택을 제공한다.

갤러리아백화점 센터시티는 지역 기업의 단체 구매 부담 완화 등 지역경제 활성화와 상생 협력 기반 강화를 위해 지역 기업과 단체를 대상으로 신규 특판 추가 할인 프로모션을 함께 진행한다.



센터시티 관계자는 “올해는 설 명절을 맞아 실질적 구매 혜택을 제공하는 동시에 지역 기업, 단체와 협력 확대를 목표로 기획됐다”며 “공공성과 실효성을 겸비한 판촉 활동을 추진하겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자

