소주 ‘15도’ 시대

‘새로’ 15.7도로 첫 리뉴얼

낮은 도수 선호 젊은층 맞춰

이미지 확대 제로 슈거 소주 ‘새로’

2026-01-22 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데칠성음료가 대표적인 제로 슈거 소주 ‘새로’의 알코올 도수를 기존 16도에서 15.7도로 낮춘다고 21일 밝혔다. 국내 주요 주류 업체가 낮은 도수를 선호하는 젊은 소비자의 기호를 반영해 본격적인 ‘15도 소주 시대’를 예고한 것이다.롯데칠성음료는 2022년 9월 새로를 출시한 뒤 3년 4개월 만에 첫 리뉴얼을 진행한다. ‘제로 슈거 소주’라는 ﻿콘셉트는 유지하되 산뜻하고 부드러운 맛을 더욱 강화하기 위해 기존 보리쌀증류주를 100% 국산 쌀증류주로 변경하기로 했다.롯데칠성음료는 지난해 ‘처음처럼’ 소주 도수를 16.5도에서 하이트진로의 ‘참이슬 후레쉬’와 ‘진로’와 같은 16도로 낮췄다.새로의 병뚜껑, 라벨 로고 등 포장 디자인도 일부 변경되고 출고가는 그대로 유지한다. 리뉴얼 제품은 오는 30일부터 출고될 예정으로, 매장 내 재고 소진을 고려하면 다음 달 초부터 새로운 ‘새로’의 맛을 볼 수 있을 것으로 예상된다.김현이 기자