‘원소주’ 열풍 식었나 했더니…박재범 새 소주 나왔다

이미지 확대 가수 박재범. 유튜브 채널 ‘살롱드립2’ 캡처

이미지 확대 가수 박재범이 설립한 주류 제조업체 원스피리츠가 신제품 ‘환영30’을 출시했다. 자료 : 원스피리츠

‘박재범 소주’ 열풍을 일으켰던 가수 박재범의 주류 제조업체 원스피리츠가 신제품을 공개했다.23일 업계에 따르면 원스피리츠는 전날 공식 소셜미디어(SNS)와 홈페이지를 통해 신제품 ‘환영30’을 출시했다고 밝혔다. ‘환영30’은 알코올 도수가 30%에 달하며, 지금까지 선보인 제품 중 가장 고용량, 고도수의 제품이라고 원스피리츠는 설명했다.강원도 원주의 특산물인 치악산 배를 다른 첨가물 없이 원소주 원액에 우려냈다. 올해 가을 수확한 고당도 고품질 햇배만을 선별해 배의 향과 여운을 함께 느낄 수 있다는 설명이다.원스피리츠가 신제품을 내놓은 건 지난해 6월 RTD 하이볼 제품 이후 1년 6개월 만이다.박재범은 지난 2022년 원스피리츠를 설립하고 ‘원소주’를 출시하며 주류업계에 돌풍을 일으켰다. 원소주는 도수가 22도인 ‘프리미엄 증류식 소주’로, 그해 2월 서울 영등포구 더현대 서울에서 진행한 팝업스토어는 첫날부터 ‘오픈런’이 벌어졌다.혼자 100병을 사겠다는 고객이 나오자 원소주 측은 급기야 1인당 구매 수량을 제한하고 나섰다.이어 편의점 GS리테일과 협업해 GS25 편의점에서 판매를 시작했는데, 1주일만에 초도 물량 20만병이 완판됐다. 해당 기간 동안 ‘카스’, ‘참이슬 후레쉬’ 등 기존 인기 주류를 제치고 GS25 전체 주류 상품 매출 1위에 올랐다.원소주는 이후 대형마트와 백화점, 마켓컬리 등에 입점하며 열풍을 이어가는 듯 했지만, 출시 이듬해인 2023년 원스피리츠의 매출은 132억원으로 1년 만에 52.6% 줄었다. 영업이익은 95% 급감했다. 원스피리츠는 올해 전년도 감사보고서를 제출하지 않았다.김소라 기자