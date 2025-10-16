SSG닷컴, 성수동서 ‘미지엄 페스타’… 먹거리·뷰티 쇼핑객 북새통

오프라인 첫 팝업 행사 ‘접점 확대’
이커머스인 SSG닷컴이 오프라인 팝업 행사를 연 것은 처음이다. 그동안 신세계 주력 계열사인 이마트와 신세계백화점의 온라인 창구 성격이 짙었지만, 팝업을 통해 고객 접점을 확대하고 플랫폼 신뢰도를 높이겠다는 전략이다. 실제로 커피 전문점 ‘카멜 커피’, 뷰티 브랜드 ‘겔랑’ 등 참여 브랜드 중 절반인 49곳은 첫 플랫폼 연계 오프라인 팝업이고, 유명 셰프와 단독 협업해 출시한 간편식을 선보이는 등 SSG닷컴만의 상품 경쟁력과 운영 노하우를 강조했다.
이마트와의 시너지 전략도 눈에 띄었다. 행사장 2층에 ‘이마트몰 신선 라운지’를 차려 이마트와 동일한 고품질 신선식품을 판매한다는 점을 부각했다. 또 오프라인 페스타 기간인 오는 19일까지 온라인 기획전을 함께 열어 미지엄 참여 브랜드 최대 20% 할인, 이마트몰 신선·가공식품 최대 50% 할인 등을 제공한다. 방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 “고품질 식품부터 고급 화장품까지 취급하는 쓱닷컴의 강점을 직접 체험하고, 오프라인 경험이 온라인으로 확산해 고객 저변을 넓히는 데 도움이 되길 기대한다”고 말했다.
