K푸드·K패션 업계 “경주 APEC은 홍보 기회”

CJ제일제당·농심, 컵밥·라면 협찬

세라젬은 의료기기 체험 공간 마련

2025-10-15 18면

이달 말 경북 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC)’ 정상회의 행사장이 K푸드와 K패션 등 주요 브랜드를 알리는 홍보의 장이 될 전망이다. 다수의 기업이 협찬사로 나서, 제품을 제공하고 기술력을 체험할 수 있도록 할 방침이다.14일 유통업계에 따르면 CJ제일제당·농심·롯데웰푸드·교촌에프앤비 등 대표 K푸드 기업이 APEC 협찬사로 나선다. CJ제일제당은 비비고 컵밥·떡볶이와 맛밥을 제공하며, 농심은 신라면 1만개를 협찬하고 부스를 운영한다.롯데웰푸드와 롯데GRS, 롯데칠성음료 등 롯데의 식품 계열사들은 행사장에 엔제리너스 커피, 아이시스, 빼빼로 등 대표 상품을 제공한다. 비즈니스 포럼 APEC CEO 서밋의 공식 후원사중 하나인 롯데는 그룹 인프라를 활용한 지원에 나선다. 롯데호텔서울은 에드워드 리 셰프와 협업해 정상회의 오찬과 만찬을 준비한다. 숙소 지원을 위해 롯데제이티비는 1100개 객실을 가진 크루즈 2척을 운영할 예정이다.중소기업들의 지원도 눈에 띈다. 해외 시장에서 K패션 대표 브랜드로 떠오른 ‘마뗑킴’은 카드 지갑과 캔버스 백을 공식 협찬 아이템으로 제공할 예정이다. 세라젬은 오찬장 등 행사장 내 체험 공간에 척추 관리 의료기기와 헬스케어 제품을 비치해 참석자들이 기술력을 경험할 수 있도록 한다. 청호나이스도 행사장 편의시설을 지원한다.박은서 기자