해외 첫 매장 중국에 여는 무신사, 초저가 뷰티로도 사업 확장

무신사가 오는 12월 상하이를 시작으로 5년간 중국에서 100개 넘는 매장을 열고 온오프라인 통합 매출 1조원을 달성하겠다는 목표를 세웠다.무신사는 12월 중순 중국 상하이 ‘화이하이루’(淮海路)의 백성 쇼핑센터에 무신사 스탠다드 플래그십 스토어를 연다고 30일 밝혔다. 이곳은 중국 젊은 층의 패션 성지로 알려진 곳으로, 무신사의 첫 번째 해외 오프라인 매장이기도 하다.매장 규모는 매장 규모는 총 1300㎡(약 400평)에 이른다. 무신사는 상하이를 시작으로 중국 전역으로 오프라인 사업을 확대해 나갈 계획이다.연말에는 서울 성동구 성수동과 같이 인기 브랜드 팝업과 플래그십 스토어가 모인 ‘안푸루(安福路)’에 무신사 스토어 오프라인 편집 매장을 연다.이곳이 중국의 트렌드 세터와 무신사 파트너 브랜드를 잇는 글로벌 접점이 될 것으로 회사 측은 기대하고 있다.상하이를 시작으로 무신사는 앞으로 5년 동안 중국 내 매장을 100개 이상으로 늘릴 방침이다. 내년 상반기엔 난징둥루, 쉬자후이, 항저우 등 3개 지역에 추가 출점이 예정돼 있다. 2030년까지 중국 온·오프라인 통합 매출 1조 원 이상 달성하는 것이 목표다.이날 무신사는 초저가 화장품 시장에도 뛰어든다고 밝혔다. 무신사 스탠다드 뷰티는 초저가 스킨케어 라인을 선보였다.가격은 3900원부터 최대 5900원이다. 5000원 이하 제품으로 화장품 카테고리를 확장 중인 다이소를 겨냥하는 셈이다.새롭게 선보이는 스킨케어 라인은 클렌징폼과 크림·토너·세럼 등이며, 피부 유형에 맞춰 히알루론산·세라마이드·시카 라인으로 세분화했다.대표 제품인 세럼은 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 코스맥스와 협업해 개발했다.박은서 기자