‘무비자’ 中 단체 관광객 온다… 유통업계 ‘큰손’ 마케팅

오늘부터 무비자 15일 관광 허용

2025-09-29 20면

중국인 단체관광객 ‘유커’의 무비자 국내 관광이 29일부터 시행된다. 유통업계는 ‘큰손’이 돌아온다는 기대감에 중국인 대상 마케팅을 강화하는 등 손님맞이에 분주한 모습이다.28일 업계에 따르면 29일부터 내년 6월 30일까지 국내외 전담여행사가 모객한 3인 이상 중국인 단체관광객은 비자 없이 15일간 국내 관광을 할 수 있다. 정부는 이 기간 중국 관광객 약 100만명이 추가로 한국을 찾을 것으로 기대한다. 한국관광공사에 따르면 올해 들어 6월 말까지 한국을 찾은 중국인 관광객은 약 253만명으로, 지난해 같은 기간보다 14%가량 늘었다. 특히 다음 달 1~7일 중국 최대 명절인 국경절 연휴를 앞두고 기대감이 고조됐다. 한 유통업계 관계자는 “최근엔 ‘서울병’이란 말이 있을 정도로 호감도가 높아졌다고 한다”고 기대감을 표시했다. ‘서울병’은 중국 여행객들이 서울 관광 경험을 일종의 향수병에 빗대어 표현한 중국 소셜미디어(SNS) 유행어다.국내 면세점·백화점·편의점과 화장품 업계 등은 중국인 대상 결제 혜택을 강화하는 등 치열한 모객 경쟁에 나섰다. 특히 면세점 업계가 가장 적극적이다. 신라면세점은 29일 인천항에 기항하는 대형 크루즈인 톈진동방국제크루즈 ‘드림호’ 승선객들을 유치했는데, 이들에게 사은품과 함께 중국인에게 인기 있는 화장품 브랜드를 최대 60% 할인해준다고 밝혔다. 신세계면세점도 연말까지 비즈니스 단체 관광객 6만명을 포함해 총 14만명의 단체 관광객 유치 목표를 세웠다. 중국인이 선호하는 결제 수단인 ‘위챗페이’ 캐시백 이벤트 등 맞춤 혜택도 마련했다.롯데백화점도 K-패션 플랫폼 ‘키네틱그라운드’에서 중국인 고객에게 열쇠고리를 증정하고, 구매 금액별 할인을 제공한다. 편의점 GS25와 CU도 알리페이 등을 이용하면 할인이나 적립을 받을 수 있도록 중국인 겨냥 프로모션을 진행한다. 아모레퍼시픽은 다음 달 초부터 인천국제공항 면세점에 설화수 팝업스토어 두 곳을 열기로 했다. 올리브영은 외국 관광객이 많이 찾는 매장을 중심으로 통역 가능한 직원을 배치했다. 일부 외식업 자영업자는 중국 SNS ‘샤오홍슈’ 등을 활용해 광고에 나섰다.다만 유커 무비자 입국 효과는 서서히 나타날 것으로 예상된다. 면세업계의 기대감이 높지만, 최근 중국 관광객의 쇼핑 중심지가 올리브영, 다이소, 무신사 등으로 옮겨가면서 수혜가 얼마나 될지는 지켜봐야 한다. 지난 6월 기준 외국인 1인당 면세점 구매액은 약 84만 8000원으로 지난해보다 27% 이상 줄었다.김현이 기자