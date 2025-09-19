과자에 ‘두 글자’ 새겼더니 품절 대란…40년된 과자의 화려한 변신

칸쵸 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트

이름 500개 표면에 새겨…‘인증샷’ 열풍

편의점 판매량 최대 289%↑

이미지 확대 롯데웰푸드의 ‘칸쵸 이름찾기 이벤트’에 한 네티즌이 응모한 사진. 자료 : 롯데웰푸드

이미지 확대 롯데웰푸드의 ‘칸쵸 이름찾기 이벤트’에 한 네티즌이 응모한 사진. 자료 : 롯데웰푸드

이미지 확대 칸쵸의 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트에서 자신이 좋아하는 K팝 아이돌 멤버의 이름을 찾은 팬들. 자료 : 엑스

이미지 확대 롯데웰푸드의 ‘칸쵸 이름찾기 이벤트’. 자료 : 롯데웰푸드

올해로 출시 41년을 맞은 롯데웰푸드의 과자 ‘칸쵸’가 소셜미디어(SNS)를 활용한 이벤트로 판매량이 300% 가까이 급증했다. 과자 표면에 새겨진 두 글자 이름을 찾는 이벤트인데, Z세대를 중심으로 열풍을 일으키며 일부 매장에서는 품절 사태까지 빚고 있는 것으로 전해졌다.19일 뉴스1에 따르면 롯데웰푸드는 칸쵸에 두 글자 이름 500개를 새기고 본인이나 가족, 친구, 연인 등의 이름이 새겨진 칸쵸를 찾아 응모한 구매자에게 추첨을 통해 선물을 주는 ‘내 이름을 찾아라’ 이벤트를 벌이고 있다.칸쵸에 새겨진 이름은 총 504개로, 최근 국내에서 많이 등록된 신생아 이름 등 500개를 비롯해 칸쵸 공식 캐릭터(카니·쵸니·쵸비·러비) 4개다. 각각의 이름 위에는 카니와 쵸니의 얼굴과 표정이 새겨져 있다.소비자들이 자신 혹은 가족, 친구, 연인 등 사랑하는 사람의 이름이 새겨진 칸쵸 과자를 찾아 해시태그(#)와 함께 SNS에 올려 인증하면 추첨을 통해 ▲아이패드 프로 13(1명), ▲에어팟 맥스(2명) ▲롯데호텔 라세느 주말 2인 식사권(2명) 등 다양한 경품을 증정한다.과자 이름에 두 글자를 새겨넣는 단순한 아이디어지만 반응은 폭발적이다. SNS에는 자신과 가족, 친구 등의 이름을 찾았다는 ‘인증샷’이 쏟아지고 있다.K팝 팬들 사이에서는 자신이 좋아하는 K팝 아이돌 멤버의 이름을 찾아 SNS에서 인증하는 게 유행처럼 번지고 있다. 13인조 보이그룹 ‘세븐틴’의 한 팬은 멤버 13명의 본명을 모두 찾아 인증해 12만 뷰를 기록하기도 했다.자신의 이름을 찾지 못한 한 네티즌은 칸쵸 표면에 적힌 개별 글자를 하나씩 잘라 모아 자신의 이름을 완성하기도 했고, 한 K팝 팬은 중고 거래 앱 ‘당근마켓’에 자신이 좋아하는 아이돌 멤버의 이름이 적힌 칸쵸를 매물로 내놓기도 했다.급기야 네티즌 사이에서는 자신이 찾는 이름이 나올 때까지 칸쵸를 구입한다는 ‘칸쵸깡’마저 확산되고 있다.SNS를 타고 번지는 칸쵸의 인기와 맞물려 편의점에서의 칸쵸 판매량이 급증하고 있다. GS25의 칸쵸 일평균 판매량은 전월 동기 대비 289.6% 늘었다. 세븐일레븐은 150%, 이마트24는 102% 증가한 것으로 집계됐다.1984년 출시된 칸쵸는 바삭하고 두꺼운 과자 안에 초코 크림이 들어있으며, 과자 표면에 캐릭터나 음식 등 귀여운 그림이 그려져 있어 먹는 맛을 더한다.롯데웰푸드 관계자는 “출시 40여 년을 맞은 칸쵸가 이번에는 ‘내 이름이 담긴 과자’라는 색다른 경험을 선사하고자 한다”며 “앞으로도 세대를 아우르는 브랜드 경험을 제공할 것”이라고 말했다.김소라 기자