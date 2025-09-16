“포장하면 더 싸요” 배민, 픽업 가격 설정 기능 도입

이미지 확대 서울의 한 음식점에 배달앱 배달의민족(배민) 스티커가 붙어 있다. 뉴스1

배달의민족(배민)이 프랜차이즈 가맹점을 대상으로 메뉴를 ‘픽업’(포장 주문)할 때 가격을 배달 가격보다 낮게 설정할 수 있는 기능을 이달 말부터 시범 도입한다.16일 배민에 따르면 오는 25일부터 프랜차이즈 가맹점은 본사 메뉴판에 등록된 메뉴의 픽업 가격을 별도로 설정할 수 있게 된다. 그동안 배민에 입점한 가게는 배달 가격과 픽업 가격을 동일하게 책정해야 했는데 이를 다르게 정할 수 있다는 것이다.별도로 설정한 픽업 가격은 오는 30일부터 배민 애플리케이션 픽업 구역에 노출된다. 이 경우 픽업 가격은 배달 가격 또는 매장 가격 이하로만 설정할 수 있다.배달의민족 관계자는 “픽업은 배달비가 들지 않아 업주 부담이 줄어드는 방식이다. 그만큼 할인 여력이 생길 수 있기에 점주가 픽업 가격을 스스로 결정해 운영 효율성을 높이고자 도입하게 됐다”고 설명했다.배민은 시범 운영 기간을 거쳐 해당 기능을 프랜차이즈 뿐 아니라 음식배달 가게 전체를 대상으로 확대할 예정이다.박은서 기자