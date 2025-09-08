롯데·네이버, 유통 특화 ‘에이전틱 AI’ 개발 추진

온오프라인 전략적 업무 제휴

롯데 유통군과 네이버는 인공지능(AI), 쇼핑, 마케팅, ESG(환경·사회·지배구조) 등 4개 분야에서 힘을 모으기로 했다고 7일 밝혔다. 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장과 최수연 네이버 대표이사 등 양사 관계자는 지난 5일 경기 성남시 네이버1784에서 만나 전략적 업무 제휴를 진행하기로 했다.양사는 우선 쇼핑과 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야의 유통 특화 에이전틱(Agentic) AI 개발을 단계적으로 검토한다. 에이전틱 AI란 목표를 자율적으로 정해 작업을 수행하는 AI 시스템이다. 쇼핑 분야에선 롯데 유통군의 온오프라인 판매처와 네이버의 생태계를 결합한다. 롯데마트·슈퍼, 하이마트 매장에서 네이버페이 결제 시 적립 프로모션을 진행하고, 세븐일레븐의 매장 상품을 네이버의 퀵커머스(온라인 주문 후 1시간 내외 배송) 서비스인 ‘지금배달’과 연계하는 방안을 추진한다. 마케팅 분야에선 네이버클라우드의 AI 광고 솔루션 ‘NCLUE’를 활용해 ﻿고객 분석을 거쳐 시장 확대에 나선다. ESG 분야에서는 네이버에서 성장한 우수 판매자들에게 롯데백화점·마트 등 오프라인 판로를 넓힐 기회를 마련할 예정이다.박은서 기자