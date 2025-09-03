CJ제일제당, 日 만두 공장 가동… ‘열도 공략’

이토추상사와 협약 맺고 사업 확대

CJ제일제당이 일본에 만든 비비고 만두 공장이 본격적인 가동에 들어갔다. 일본 만두 시장에서 영향력을 높이기 위해 일본 전역의 유통망을 보유한 이토추상사와도 협약을 맺었다.CJ제일제당은 2일 강신호 CJ제일제당 부회장과 그레고리 옙 식품사업부문 대표를 포함한 주요 경영진이 참석한 가운데 일본 치바현 키사라즈시에 지은 신규 만두 공장의 준공식을 개최했다. 약 1000억원을 투자한 이 공장은 축구장 6개 크기 넓이의 부지(4만 2000㎡)에 연면적 약 8200㎡ 규모로 지어졌다. CJ제일제당은 2020년 현지 업체인 ‘교자계획’을 인수해 오사카·후쿠오카 등 총 4곳의 만두 공장을 보유 중인데, 직접 일본에 생산 시설을 구축한 건 처음이다.회사 측은 이 공장을 통해 현지화 전략을 가속화하고 일본 사업 규모를 키우겠다는 방침이다. 연간 1조 1000억원 규모인 일본 냉동만두 시장은 ‘교자’ 비중이 높다. 교자와 유사한 비비고 만두로 승산이 있다는 게 회사 측 판단이다. 일본 소비자의 관심과 수요가 높아지며 CJ제일제당의 지난 상반기 일본 만두 매출은 전년 동기 대비 28% 늘었다.박은서 기자