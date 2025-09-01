배달앱 수수료 못 버티고…교촌치킨, 점주가 배달치킨 가격 정한다

이미지 확대 교촌치킨 이미지. 교촌에프앤비 제공

교촌치킨이 배달 치킨 가격을 점주가 자율적으로 정하도록 했다. 배달앱 비용 부담을 덜게 한다는 취지에서다.1일 교촌에프앤비에 따르면 교촌치킨 일부 가맹점주는 이날부터 배달의민족이나 쿠팡이츠 등 배달앱에서 판매되는 치킨 가격을 1000~3000원가량 인상했다.매장이나 교촌치킨 전용 앱에서 판매되는 치킨 가격은 올리지 않았다.가맹사업법상 가맹본부는 가맹점주에게 상품의 가격을 강제할 수 없다. 대다수 프랜차이즈의 가맹본부가 소비자 권장 판매가를 정하면 점주들이 이를 따르는 방식으로 운영되는 게 일반적이다.교촌치킨 관계자는 “가맹사업법에 따라 가맹본부는 가맹점의 상품이나 서비스의 가격을 권장할 수 있지만 강제적으로 구속할 수는 없다”며 “가맹본부는 현재 배달 전용 가격 도입에 대한 상황을 지켜보며 소비자들에게 부담이 되지 않도록 최선의 협의를 해나갈 예정”이라고 밝혔다.bhc도 지난 6월부터 점주가 배달 치킨 가격을 자율적으로 정할 수 있도록 했다.자담치킨은 치킨 브랜드 가운데 처음으로 지난 4월부터 이중가격제(배달가격제)를 도입해 배달 메뉴 가격을 매장보다 2000원 비싸게 받고 있으며 맥도날드와 롯데리아, 버거킹, 맘스터치, KFC 등 많은 외식 프랜차이즈가 배달 메뉴 가격을 더 비싸게 책정해 판매하고 있다.박은서 기자