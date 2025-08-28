LG생활건강 “코카콜라음료 안 판다”…해태htb는 매각 검토

음료 부문 경영 효율화 추진

LG생활건강이 음료 사업 부문 경영 효율화를 위해 자회사 해태htb 매각 등을 고려하고 있다. 다만 사업부 내 알짜로 꼽히는 코카콜라음료는 매각하지 않는다는 입장이다.28일 LG생활건강에 따르면 최근 삼정KPMG를 주관사로 선정해 해태htb 매각을 포함한 리프레시먼트(음료) 사업 전반의 효율화 작업을 맡겼다. LG생활건강 관계자는 “잠재적으로 다양한 방안을 검토하고 있으나 아직 구체적으로 결정된 사항은 없다”며 “구조 개편, 유통 정비 등 다각도로 방안을 모색해야 하는 시점”이라고 설명했다.LG생활건강 음료사업은 지난해 매출 1조 8244억원과 영업이익 1681억원을 올렸다. 매출은 전년 대비 1% 늘었으나 영업이익은 21.9% 감소했다. 이 가운데 코카콜라는 단일 브랜드로 매출의 50~60%를 차지하고 있다. 반면 썬키스트, 코코팜 등을 생산·판매하는 해태htb는 부진을 겪고 있다. 지난해 매출은 4140억원, 영업이익은 36억원으로 전년 대비 각각 1.3%, 74% 줄었다.LG생활건강은 지난 2010년 아사히맥주 등으로부터 해태음료 지분 100%를 인수했다. 이후 2016년 해태htb로 사명을 변경해 운영해 왔다.김현이 기자