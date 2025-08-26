이미지 확대 한가위 선물 한자리에 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 한가위 명절선물전’에 추석 선물용 제품들이 진열돼 있다. 오는 28일까지 나흘간 열리는 이번 전시회는 대형마트나 백화점에 없는 1000여가지의 선물세트를 선보인다.

이지훈 기자

2025-08-26 18면

