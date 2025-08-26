경제 유통 한가위 선물 한자리에 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/distribution/2025/08/26/20250826018004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-26 00:40 입력 2025-08-26 00:40 이미지 확대 한가위 선물 한자리에 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 한가위 명절선물전’에 추석 선물용 제품들이 진열돼 있다. 오는 28일까지 나흘간 열리는 이번 전시회는 대형마트나 백화점에 없는 1000여가지의 선물세트를 선보인다.이지훈 기자 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 한가위 명절선물전’에 추석 선물용 제품들이 진열돼 있다. 오는 28일까지 나흘간 열리는 이번 전시회는 대형마트나 백화점에 없는 1000여가지의 선물세트를 선보인다. 이지훈 기자 2025-08-26 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지