태광산업, 애경산업 인수 본입찰 제안서 제출

이미지 확대 태광그룹 본사와 해머링맨. 태광그룹 제공

태광산업은 22일 애경산업 인수를 위한 본입찰 제안서를 제출했다고 공시했다.태광산업이 관계사인 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트와 결성한 컨소시엄은 이날 제안서를 냈다.지난 4월 애경그룹은 재무구조 개선을 목적으로 그룹의 모태기업인 애경산업의 경영권 지분 매각 검토에 들어갔다.지난달 29일 애경그룹 지주사 AK홀딩스는 애경산업 지분 매각과 관련해 매수 희망자들의 인수의향서를 신청받고 소수의 매수 희망자와 실사 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.예비입찰 단계에서는 앵커에쿼티파트너스, 폴캐피탈코리아와 태광그룹 컨소시엄 등 3곳이 적격 인수 예비후보에 올랐다.태광산업은 주력인 석유화학과 섬유 업황 악화에 따라 사업구조 재편을 위해 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수와 설립을 추진하고 있다.지난달 1일 올해와 내년에 1조5000억원가량을 투입하는 투자 로드맵을 공개했다. 투자 계획을 예정대로 실행하면 연말까지 1조원가량을 집행한다.애경산업은 샴푸 ‘케라시스’와 치약 ‘2080’, 화장품 브랜드 ‘루나’ 등 생활용품·화장품을 생산하는 기업이다. 매각이 성사될 경우 애경그룹은 화학과 항공 중심으로 사업을 재편하게 된다.박은서 기자