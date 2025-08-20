농심, ‘케데헌’ 입힌 신라면·새우깡 출시

패키지에 주요 캐릭터 적용…국내외 한정 판매

이미지 확대 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 협업한 농심 제품 이미지. 농심 제공

농심이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 협업 제품을 내놓는다.20일 농심은 이달 말부터 신라면, 새우깡과 출시 예정인 ‘신라면 툼바 만능소스’ 등의 제품 포장에 케이팝 데몬 헌터스 등장 캐릭터를 적용한 제품을 선보인다고 밝혔다. 애니메이션 주인공인 ‘루미’, ‘미라’, ‘조이’와 ‘사자 보이즈’, 호랑이 ‘더피’ 등 다양한 캐릭터를 적용하게 된다. 제품은 국내와 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 주요 국가를 중심으로 한정 운영한다.또한 극 중에서 루미와 미라, 조이가 실제로 먹었던 컵라면의 디자인을 반영한 스페셜 제품을 한정 출시하고, 글로벌 팬들과 소통할 수 있는 다양한 이벤트와 디지털 콘텐츠 및 오프라인 팝업 등을 진행할 예정이다.지난 6월 넷플릭스가 공개한 케이팝 데몬 헌터스는 K팝·K푸드 등 한국 문화를 사실적으로 묘사해 입소문을 타면서 인기를 끌었다. 특히 극 중에서 등장한 ‘동심’ 라면과 새우깡 모양의 스낵이 농심 브랜드를 연상시킨다는 일부 네티즌의 반응이 있었다.농심 관계자는 “소비자들이 자발적으로 케이팝 데몬 헌터스 속에서 농심을 발견하고, 즐겁게 공유해 주신 덕분에 이번 협업이 성사될 수 있었다”라며 “케이팝 데몬 헌터스와 함께 글로벌 소비자들에게 K라면, K스낵의 맛과 가치를 진정성 있게 알려 나가겠다”라고 말했다.김현이 기자