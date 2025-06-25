[영상] “김밥 한 줄에 인생 걸었어요”…전국 팔도 누비는 ‘김밥 덕후’의 정체는

이미지 확대 ‘김밥 큐레이터’ 정다현씨가 김밥 인형을 들고 포즈를 취하고 있다. 2025.06.10 김지현 인턴기자

이미지 확대 2021년 ‘전국김밥일주’를 떠난 정다현씨의 모습. 사진 정다현 제공

이미지 확대 정다현씨가 자신이 방문한 전국 각지에 위치한 김밥 맛집에 대해 설명하고 있다. 2025.06.10 김종선 기자

이미지 확대 GS25 편의점에서 ‘김밥 큐레이터’ 정다현씨가 협업 상품인 ‘전국김밥일주’ 김밥을 고르고 있다. 2025.06.10 임승범 기자

이미지 확대 정다현씨가 지난달 부산에서 열린 글로벌 해조류 포럼에 참가한 모습. 사진 정다현 제공

김밥이 ‘길거리 음식’ 그 이상이 될 수 있을까. 김밥에 인생을 걸고 전국을 누비는 ‘김밥 큐레이터’ 정다현(31)씨는 이 질문에 누구보다 확신에 찬 대답을 내놓는다.대기업 외식사업부에서 근무했던 정씨는 4년 전 김밥 한 줄에서 미래를 발견했다. 진로를 구상하기 위해 백지 위에 자신의 경험을 정리하던 중 평소 좋아하던 음식인 ‘김밥’에 마음이 꽂힌 것이다.무작정 퇴사한 그는 20여 일간 배낭 하나만 메고 전국을 돌며 김밥 일주를 떠났고, 그 여정을 바탕으로 김밥 맛집들을 소개하는 소셜미디어(SNS) 콘텐츠를 꾸준히 올렸다.전국 700곳의 김밥 맛집을 찾아다니며 게시글을 올렸고, 정씨의 ‘김밥일기’는 유튜브, 인스타그램 상에서 많은 관심을 불러왔다.정씨는 “지역마다 특색을 살린 김밥이 상당히 많다는 것을 알게 됐다”며 “많은 사람에게 김밥의 매력을 알리고 싶다고 생각했는데, 얼떨결에 관심을 받게 됐다”고 말했다.정씨가 꼽는 김밥 맛집의 조건은 세 가지다. 첫째는 맛, 둘째는 가게만의 특별한 조리법, 셋째는 사장님의 진심 어린 스토리다. 그는 “똑같은 야채김밥을 팔더라도 사장님마다 비법이 다 다르다”며 “김밥집의 특별한 재료와 기술, 스토리를 소개하려 노력한다”고 전했다.이 같은 자신만의 기준을 현실로 옮겨온 정씨는 지난달 서울 광장시장에서 팝업스토어를 열기도 했다. 전국 각지에서 만난 김밥집 사장님들의 레시피를 모아 직접 김밥을 만들어낸 이 행사는 대성황을 이뤘다.‘전국김밥일주’란 도서까지 출판한 정씨의 김밥 사랑은 유통업계와의 협업까지 이어졌다. GS25와 함께 출시한 ‘전국김밥일주’ 시리즈 상품은 지역 김밥집의 레시피를 그대로 살려 상품화한 첫 사례다.근거리무선통신(NFC) 태그를 이용한 ‘김밥 패스 키링’도 출시됐다. ‘김밥 지도’를 통해 정씨가 다녀간 전국의 김밥집을 알려주고, 해당 김밥집 혹은 GS25 편의점 방문 시 할인 혜택을 받을 수 있다. 해당 키링은 출시 1주일 만에 1천 개 이상 판매됐다.이에 대해 정씨는 “세상에 나처럼 김밥을 좋아하는 분들이 많다는 게 정말 신기했다”며 “전국의 김밥을 알릴 수 있는 좋은 계기였다”고 설명했다.김밥에 대한 그의 진심은 세계로 뻗어가고 있다. 지난달 부산에서 열린 글로벌 해조류 포럼에 참가해 외국인들과 김밥을 함께 만들어 보는 김밥 콘서트를 진행했는데, 그 과정에서 해외에서 김밥 순회 콘서트를 열겠다는 야심찬 꿈도 꾸게 됐다.정씨는 “냉동김밥이 미국 시장에서 큰 인기를 끌었다고 했는데, 김밥을 모르는 외국인들이 생각보다 많았다”며 “전 세계에 우리 김밥을 더 알리고 자랑하고 싶다는 생각이 들었다”고 밝혔다. 전국과 전 세계를 누비는 ‘김밥덕후’ 정씨의 김밥 여정을 영상을 통해 만나보자.글 김종선 기자영상 김지현 인턴기자임승범·김종선 기자