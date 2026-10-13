중국車 유럽 물량공세… 현대차그룹, 파리서 재도약 노린다

파리모터쇼서 반등 전환점 모색

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세줄 요약 BYD·체리 급성장, 유럽서 현대차·기아 압박

EU 관세·현지생산 우대, 한국차 반사이익 기대

파리모터쇼서 베이온·투싼·아이오닉3 공개

2026-10-13 B4면

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미국에서 판매 호조를 이어가는 현대자동차그룹이 중국 시장의 부진에 이어 유럽에서도 중국차의 도전에 직면했다. 영국에서 BYD가 현대차 브랜드의 판매량을 앞질렀고 유럽 전체에서 현대차·기아의 점유율이 하락했다. 다만 유럽연합(EU)이 중국차 확산에 대해 견제에 나서면서 12일(현지시간) 개막한 파리모터쇼가 반등의 전환점이 될지 눈길이 쏠린다.12일 영국자동차산업협회(SMMT)에 따르면 올해 1~9월 BYD의 영국 신차 등록 대수는 6만 8405대로 전년보다 92.1% 늘면서 17위에서 11위로 올라섰다. 반면 현대차(6만 3812대)는 6위에서 12위로 내려앉았다. 지난해 같은 기간에 현대차가 3만 9348대 더 판매했지만 역전된 것이다. 판매 1위는 폭스바겐이었고 2위는 기아였다. 다만 기아의 판매 증가율(2.1%)도 영국 전체 시장(10.2%)에는 못 미쳤다.유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1~8월 현대차·기아의 유럽(EU·EFTA·영국) 신차 등록은 68만 6252대로 1.9% 감소했고 점유율도 8.1%에서 7.5%로 낮아졌다. 반면 BYD는 144.1%, 체리그룹은 279.7% 급증했다. 유럽은 현대차·기아가 지난해 104만대 이상 판매한 핵심 시장이다. 올해 들어 8월까지 EU에서 순수전기차의 비중은 21.7%로 지난해 같은 기간(15.8%)보다 크게 높아졌다.14일에 취임 6주년을 맞는 정의선 현대차그룹 회장은 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매 확대와 제네시스 고급화, 전동화 전략으로 그룹의 4년 연속 글로벌 판매 3위를 이끌었지만 중국 시장 부진에 유럽 경쟁 심화라는 복합적 과제 앞에 서게 됐다.다만 EU의 통상정책 변화는 기회로 작용할 수 있다. EU는 중국산 순수전기차에 기본 관세 10% 외에 BYD 17%, 상하이자동차(SAIC) 35.3%의 추가 상계관세를 부과한다. 반면 한국산은 자유무역협정(FTA) 원산지 요건을 충족하면 무관세다. 또 역내 조립·부품 조달을 우대하는 산업가속화법(IAA)을 추진 중이다. 현대차는 유럽 판매 차량의 약 80%를 현지에서 생산하고 2030년까지 유럽 누적 투자액을 약 30억유로로 늘릴 계획이다.파리모터쇼에서는 유럽 무대를 겨냥한 한중 기업의 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 중국에서는 직전 행사보다 2배 늘어난 20곳의 브랜드가 참여했다. 현대차는 유럽 전략형 소형 SUV 신형 ‘베이온’을 최초로 공개했고 내년에 하이브리드 버전도 투입한다. 또 유럽에 첫선을 보인 5세대 신형 ‘디 올 뉴 투싼’에는 하이브리드 시스템과 인공지능(AI) 음성비서를 적용했다. 소형 전기차 아이오닉3와 전기 상용차 스타리아 카고도 전시했다. 기아는 셀토스·K4 하이브리드, EV3·EV4·EV5 GT 모델과 전기 목적기반차량(PBV) PV5 등을 내세워 상품군을 넓혔다.조철 산업연구원 선임연구위원은 “가격에서 (중국차에) 밀리는 형태이고, 자율주행·소프트웨어 등 기술 경쟁에서도 차별화가 쉽지 않다”고 말했다. 이어 그는 “AI 전환이 우리에게 기회일 수도 있다”며 완성차·부품업체가 생산과 연구개발에 AI를 접목해 비용을 낮춰야 한다고 했다.하종훈 기자