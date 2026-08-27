고성능 럭셔리 오프로더 ‘디펜더 옥타 블랙’

재규어랜드로버코리아

이미지 확대 주행 능력과 고성능, 럭셔리, 차별화 디자인을 한데 결합한 ‘디펜더 옥타 블랙’.

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세줄 요약 635마력 V8 탑재, 4초 제로백 구현

6D 서스펜션으로 온·오프로드 성능 강화

블랙 전용 외장과 고급 실내로 희소성 강조

2026-08-27 B4면

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SUV 시장에서 고성능과 오프로드 성능, 럭셔리까지 동시에 갖춘 모델이 주목받고 있다. 그중 랜드로버 ‘디펜더 옥타’는 정통 오프로더를 기반으로 스포츠카 수준의 성능을 구현한 모델이다. 올 상반기 국내 출시된 ‘디펜더 옥타 블랙’은 여기에 디자인의 차별성과 희소성을 더했다.디펜더 옥타의 핵심은 4.4ℓ 트윈 터보 마일드 하이브리드 V8 엔진이다. 최고출력 635㎰를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 4초 만에 도달한다. 또한 6D 다이내믹스 서스펜션을 적용해 온로드에서 급가감속과 코너링 때 차체 움직임을 억제하고, 오프로드에서는 각 바퀴가 지형에 대응할 수 있도록 휠 아티큘레이션을 극대화했다.스티어링 휠 버튼을 1.5초 이상 누르면 활성화하는 ‘옥타 모드’도 특징이다. 모드가 작동하면 차량 세팅과 버튼, 패들 시프트, 실내 조명 등이 붉은 색으로 변경돼 고성능 주행에 최적화된 분위기를 연출한다.옥타 블랙은 디자인에서도 차별화를 꾀했다. 30개 이상의 외장 요소에 새틴 블랙과 글로스 블랙 마감을 적용했으며, 외장 색상은 디펜더 컬러 팔레트 중 가장 순도 높은 검은색인 나르비크 블랙을 사용했다. 20인치 ‘스타일 1086’ 새틴 블랙 알로이 휠과 글로스 블랙 브레이크 캘리퍼, 올터레인 타이어도 기본 적용했다.실내에는 에보니 컬러 세미 아닐린 가죽과 크바드라트 소재를 사용했다. 시트에는 독특한 천공 패턴과 세로형 스티치 디테일을 적용했으며, 카르파티안 그레이와 새틴 블랙 소재를 조합해 고급스러움과 스포티한 분위기를 동시에 살렸다.편의·감성 사양도 눈에 띈다. 보디 앤 소울 시트는 700W 출력의 15스피커 메리디안 서라운드 사운드 시스템과 연계해 음악을 진동과 음향으로 전달한다. ‘진정’, ‘균형’, ‘활력’ 등의 사운드트랙을 통해 주행 중 웰니스 경험도 제공한다.재규어랜드로버코리아 관계자는 “디펜더 옥타 블랙은 ﻿정통 오프로더의 주행 능력과 고성능, 럭셔리, 차별화 디자인을 한데 결합한 것이 특징﻿”이라고 밝혔다.허백윤 기자