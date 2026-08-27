‘씨라이언 6’, 유럽·호주서 흥행… 국내 정조준

BYD 코리아

이미지 확대 전기차의 편의성과 PHEV의 실용성을 갖췄다는 평가를 받는 ‘씨라이언 6 DM-i’.

BYD 제공

세줄 요약 부산모빌리티쇼 공개, 국내 전동화 수요 겨냥

DM-i 슈퍼 하이브리드, 전기차 감성·실용성 결합

EV 70㎞·V2L·급속충전 지원, 편의성 강화

2026-08-27 B4면

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BYD가 부산모빌리티쇼에서 공개한 플러그인 하이브리드(PHEV) SUV ‘씨라이언 6 DM-i’가 전동화 차량 구입을 고려하는 소비자들로부터 주목받고 있다.씨라이언 6 DM-i는 BYD코리아가 국내에 처음 선보이는 ‘DM-i’ 적용 모델이다. DM-i는 ﻿전기모터를 주행의 중심에 두고 엔진은 필요한 상황에서 효율적인 주행을 지원하는 방식으로 작동한다. 일상적인 단거리 주행에서는 전기차에 가까운 정숙성과 주행감을 제공하면서도 장거리에서는 엔진을 활용할 수 있어 충전에 대한 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.국내 출시 모델에는 18.3 용량의 블레이드 배터리가 탑재돼 환경부 인증 기준 EV 모드로 최대 70㎞를 주행할 수 있다. 3.3㎾ V2L﻿ 기능과 18㎾급 DC 급속 충전도 지원해 전기차의 편의성과 PHEV의 실용성을 갖췄다는 평가를 받는다.글로벌 시장에서의 성과도 주목할 만하다. 씨라이언 6 DM-i는 지난해 기준 글로벌 누적 판매량 150만대를 넘어섰으며, 유럽을 비롯해 호주, 남미, 동남아시아 등에서 판매를 확대 중이다.유럽에서는 ‘Seal U DM-i’라는 이름으로 지난해 7만 2667대가 팔리며 플러그인 하이브리드 판매 1위를 기록했다. 호주에서도 지난해 PHEV 판매 순위에서 BYD ‘샤크 6’에 이어 2위를 차지했다.동남아시아와 남미에서도 성장세를 이어가고 있다. 필리핀에서는 지난해 BYD 판매량이 전년 대비 446% 증가했으며, 브라질에서는 BYD가 PHEV 시장의 약 60%를 점유하고 있다.업계에서는 씨라이언 6 DM-i의 경쟁력으로 전동화와 실용성의 균형을 꼽는다. 전기차에 가까운 주행감과 효율성을 제공하면서도 장거리 이동이나 충전 인프라에 대한 부담을 줄일 수 있다는 점이 ﻿소비자들의 선택을 이끌고 있다는 분석이다.이 같은 상품성의 기반에는 BYD의 DM-i 슈퍼 하이브리드 기술이 있다. BYD는 2008년 양산형 플러그인 하이브리드 승용차 ‘F3DM’을 선보인 이후 하이브리드 기술 개발을 이어가고 있다.하종훈 기자