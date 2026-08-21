제네시스 美 누적 판매 45만대…SUV로 키운 10년, GV90로 승부수

2016년 진출 후 45만 4049대…5년 연속 연간 최다 판매

美 판매 10대 중 6대가 SUV…GV70·GV80이 성장 견인

GV90·GV60 마그마에 하이브리드까지 ‘SUV 풀라인업’

전용 전시장 85곳으로 확대…럭셔리 브랜드 경험 강화

이미지 확대 미국 캘리포니아주 샌브루노의 제네시스 전용 전시장 ‘제네시스 오브 샌브루노’ 전경.

제네시스 제공

이미지 확대 제네시스 ‘GV90 네오룬’ 모델.

제네시스 제공

이미지 확대 제네시스 ‘GV60 마그마’

제네시스 제공

세줄 요약 미국 누적 판매 45만대 돌파

SUV 비중 61.5%, GV70·GV80 견인

GV90·GV60 마그마로 라인업 확대

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현대자동차그룹의 럭셔리 브랜드 제네시스가 미국 시장에 본격 진출한 지 10년 만에 누적 판매 45만대를 돌파했다. 제네시스는 앞으로 미국에서 GV90을 본격 출시하는 등 스포츠유틸리티차(SUV) 풀 라인업을 구축해 현지 성장을 고도화한다는 계획이다.21일 현대차그룹에 따르면 제네시스는 2016년 미국 시장에 본격 진출한 이후 지난달까지 미국 현지에서 총 45만 4049대를 판매했다.지난해(8만 2331대)에는 처음으로 연간 판매 8만대를 넘어서며 2021년부터 5년 연속 미국 연간 판매 최다 기록을 경신했으며,올해 들어서도 역대 상반기 최다 판매 기록(3만 9088대)을 새로 쓴 것이다. 지난달에는 미국에서 6947대를 판매하며 22개월 연속 전년 동월 대비 판매 증가를 기록했다. 여기에는 우수한 상품성과 세련된 디자인,안전 품질을 갖춘 SUV 라인업이 주효했다고 제네시스는 설명했다.제네시스는 미국에서 2016년 G80과 G90을 처음 선보인 뒤 2018년 G70, 2020년 GV80, 2021년 GV70, 2022년 GV60, 2023년 GV70 전동화 모델, 2024년 GV80 쿠페 등을 차례로 출시하며 현지의 다양한 수요에 대응해왔다.그 결과 지난달까지 역대 제네시스 미국 전체 판매에서 SUV 모델이 차지하는 비중은 약 61.5%를 기록했다. 특히 GV70(전동화 모델 포함)과 GV80(쿠페 포함)은 각각 역대 미국 판매량 1,2위를 기록하며 도합 누적 판매 26만 8724대로 현지 판매를 견인하고 있다.제네시스는 향후 미국에서 GV90와 GV60 마그마를 본격 출시하고 기존 라인업에 하이브리드 모델을 신규 투입하는 등 럭셔리부터 고성능,플래그십,전동화,하이브리드를 모두 아우르는 SUV 풀 라인업을 구축할 방침이다.GV90는 제네시스 최초 초대형 플래그십 전동화 SUV로,전날 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘GV90 월드 프리미어’를 통해 처음 공개됐다. GV90가 최초 공개된 샌프란시스코 베이 에어리어는 실리콘밸리를 아우르며 구매력과 첨단 기술 수용도가 높은 고객이 밀집해 있어 미국 내에서도 럭셔리 자동차에 대한 수요가 큰 핵심 시장 중 하나로 꼽힌다.고성능차 영역에서는 GV60 마그마가 가세한다. 올해 초 국내 출시된 GV60 마그마는 제네시스의 첫 럭셔리 고성능 모델이다. 제네시스는 GV60 마그마를 미국 시장에서 본격 판매해 현지 고객에게 브랜드의 럭셔리 고성능 비전을 선보일 예정이다.이와 함께 20일(현지시간) 캘리포니아주 샌브루노에 현지 85번째 제네시스 전용 전시장 ‘제네시스 오브 샌브루노’를 공식 개소하는 등 미국 전역에 걸쳐 브랜드 전용 전시장을 확대,럭셔리 고객 경험을 강화하고 중장기 판매 성장 기반을 다져 나갈 예정이다.플래그십 복합 문화 공간,스포츠 스폰서십 등도 적극 활용한다.제네시스 관계자는 “앞으로도 신규 라인업을 바탕으로 보다 다양한 고객층의 수요를 충족시키고 전용 전시장을 확대해 브랜드 인지도를 제고하는 등 럭셔리 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.하종훈 기자